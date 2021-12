Nei giorni scorsi Gemma Galgani aveva spiegato di non poter essere presente nel parterre di Uomini e Donne perché positiva al Covid 19. La dama era intervenuta in collegamento esterno per far chiarezza sulla sua assenza e sulle condizioni di salute. "Ho avuto un momento un po' particolare, anche io sono stata colpita da quel virus che attualmente arriva a tanti". La dama aveva precisato di non aver problemi particolari con Tina Cipollari che non ha perso occasione per dar vita ad un siparietto a distanza con la torinese posizionando la mummia nel posto solitamente occupato dalla rivale.

Presto, però, Gemma Galgani potrà tornare a confrontarsi con l'opinionista in studio.

Nelle scorse ore ha annunciato via Instagram di essere guarita: "Una prova dura ma che mi ha dato l'opportunità di apprezzare ancora una volta il calore e l'affetto delle persone" - ha scritto la settantunenne scatenando l'entusiasmo dei tantissimi follower che hanno manifestato la propria gioia per la lieta notizia a suon di like e commenti.

Il Covid aveva costretto Gemma Galgani a saltare le ultime registrazioni di Uomini e Donne

Da quasi 12 anni è tra le protagoniste del parterre femminile di Uomini e donne. Gemma Galgani ha diviso il pubblico del programma televisivo condotto da Maria De Filippi per le sue love story oltre che per le roventi discussioni con Tina Cipollari.

Un lungo percorso alla ricerca dell'anima gemella che ha dovuto temporaneamente interrompere per problemi di salute. Nei giorni scorsi la dama non era presente in studio ma è intervenuta nel corso della trasmissione riferendo di essere positiva al Covid 19.

"Forse la mia voce ti confonde perché è un po' roca ma sono io Maria" - aveva scherzosamente affermato la torinese tranquillizzando conduttrice e compagni di avventura nel people show di Canale 5 sul suo stato di salute.

"Ho avuto momenti in cui sono stata un po' affaticata ma ho sempre avuto forza e ottimismo" - aveva aggiunto ringraziando la moglie di Maurizio Costanzo per averle dato l'opportunità di intervenire in collegamento esterno. "Sono i gesti inaspettati che ti aiutano a superare le difficoltà". Sulla questione è intervenuta con ironia Tina Cipollari spiegando che avrebbe dovuto attendere diverse settimane per la guarigione.

La dama annuncia la guarigione su Instagram e ringrazia i fan: 'Mi avete trasmesso tanta energia'

Nelle scorse ore, però, Gemma Galgani ha annunciato di aver sconfitto il virus con un post pubblicato sul profilo Instagram. "Sono guarita dal Covid. Solo pronunciarne il nome ci insinua ansia, incertezza ed un forte malessere" - ha scritto la dama, che ha spiegato di aver superato una dura prova che, per ovvi motivi, bisogna affrontare da soli. Nell'occasione la torinese ha anche ringraziato i fan per il sostegno e l'affetto ricevuto negli ultimi giorni.

"Mi avete trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia" - ha aggiunto la 71enne. "Grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino"- la chiosa finale di Gemma pronta a rientrare nel parterre femminile di Uomini e Donne.