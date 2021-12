Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 dicembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Rosina dirà a Genoveva di anticipare tutti e raccontare a Felipe tutta la verità. Poi però, la dark lady verrà anticipata da Casilda che dirà all'avvocato se si ricorda di Marcia. Purtroppo, però, il tentativo della donna di far recuperare la memoria all'Alvarez Hermoso non sortirà nessun effetto.

Poco dopo, Felipe e Genoveva litigheranno e l'avvocato parlerà della morte di Ursula, cosa che farà insospettire la moglie che continuerà a pensare che Alvarez Hermoso stia solo fingendo un'amnesia.

Casilda parlerà a Felipe di Marcia

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Aurelio consegnerà a Marcos una lettera del padre, in cui sono contenute le condizioni che Bacigalupe dovrebbe accettare ma quest'ultimo, dopo aver letto il contenuto della letter,a caccerà l'uomo in malo modo e lo minaccerà anche con una pistola.

Poco dopo, Soledad entrerà nello studio del padrone e troverà l'arma all'interno di un cassetto. Natalia invece fingerà di essere amica di Anabel, perché vorrà sfruttare per il proprio tornaconto personale l'interesse che Miguel ha verso la sua amica d'infanzia.

Intanto, Susana provocherà ancora una volta Felicia che però sarà stufa di subire e così ripagherà la donna con la stessa moneta facendola finire in lacrime. Nel mentre, Rosina consiglierà a Genoveva di raccontare a Felipe tutta la verità, ma Casilda farà prima di lei e quando incontrerà Alvarez Hermoso, gli dirà se si ricorda di Marcia.

Felipe però non ricorderà affatto la ragazza brasiliana.

Salmeron inizierà a pensare che Felipe stia fingendo l'amnesia

Nel frattempo, Liberto sarà molto infastidito dal modo in cui Genoveva continuerà a trattare suo marito e chiederà a Susana di parlare con la donna, ma quest'ultima non vorrà intromettersi. Felicia intanto, racconterà a Rosina che sua figlia è andata a Parigi per stare insieme a Maite.

Santiago ascolterà i discorsi intimi di Genoveva e Felipe e vorrà la sua vendetta. Intanto, Marcos vieterà ad Anabel di frequentare Natalia, però non le rivelerà che la ragazza è arrivata con il fratello Aurelio.

Poco dopo, i Quesada si prepareranno per andare a sorpresa alle nozze di Marcos e Felicia. Genoveva invece, dubiterà di Felipe, perché inizierà a temerà che l'uomo la stia ingannando.

Successivamente, arriverà il momento delle nozze, ma arriverà un imprevisto che obbligherà Marcos a uscire di casa per comprare altro vino. Poi però, nel momento in cui lo sposo mancherà, arriveranno i Quesada e si comporteranno molto male con Anabel.

