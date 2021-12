L'appuntamento con Uomini e donne è confermato fino a metà dicembre 2021 nel pomeriggio di Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio in primis per le novità legate al percorso di Andrea Nicole. La giovane tronista, infatti, dopo mesi di frequentazione e conoscenza con i suoi pretendenti, arriverà al termine del suo percorso e coronerà il suo sogno d'amore. Peccato, però, che questo attesissimo momento non si verificherà in studio, dato che Nicole confesserà di aver avuto un incontro segreto e privato con il corteggiatore Ciprian.

La scelta anomala di Andrea Nicole lontana dalle telecamere: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di dicembre rivelano che per Andrea Nicole arriverà il momento della resa dei conti finale e la tronista si ritroverà al centro dell'attenzione per il fatidico momento della sua scelta finale.

Tuttavia, non sarà una scelta canonica, dato che non avverrà in studio in presenza del pubblico, degli opinionisti e della conduttrice stessa.

Gli spoiler della trasmissione rivelano che Nicole farà il suo ingresso in studio in compagnia di Ciprian e confesserà ai presenti in studio, quello che è accaduto tra di loro.

Nicole si vede in segreto con Ciprian: esplode la polemica a U&D

La tronista svelerà di essere stata raggiunta a casa proprio da Ciprian, dopo che il ragazzo aveva scoperto il suo indirizzo, e che si sono lasciati andare alla loro prima notte insieme.

Ed è stato proprio in quel momento che Andrea Nicole ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Ciprian e quindi ha maturato la decisione di lasciare definitivamente la trasmissione di Canale 5 con lui.

Una confessione a dir poco choc per tutti i presenti in studio, molti dei quali si sono scagliati in maniera pesante nei confronti della tronista.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di dicembre 2021, rivelano che Nicole è stata duramente attaccata e criticata da Gianni Sperti, che non ha risparmiato dei pesantissimi attacchi nei confronti della ragazza.

Andrea Nicole se ne va in lacrime: anticipazioni Uomini e donne dicembre

Gianni ha letteralmente sbraitato accusando Nicole di essere stata disonesta nei confronti della redazione del programma di Maria De Filippi, dato che ha tenuto nascosto questo incontro segreto che c'è stato tra lei e Ciprian e che li ha portati a scegliersi.

Sta di fatto che, dopo questi veementi attacchi che sono stati rivolti contro Nicole nello studio di Uomini e donne, la tronista non ha potuto fare a meno di trattenere le sue lacrime.

Andrea è scoppiata a piangere, dopodiché ha dovuto fare i conti anche con le parole di Maria De Filippi, la quale non ha potuto fare finta di niente ed ha ammesso di essere anche lei molto delusa da questo atteggiamento della tronista, che fino a questo momento si era rivelata una ragazza d'oro.

Alla fine, però, anche Nicole ha deluso le aspettative del programma e di tutti quelli che avevano creduto in lei, data la sua decisione di compiere la scelta finale lontana dai riflettori e quindi dalle telecamere dello studio di U&D, dove per ben tre mesi ha raccontato il suo percorso e le sue vicende.