Gianni Sperti continua a essere uno dei volti di spicco di Uomini e donne. Presente da oltre vent'anni nel parterre di opinionisti della trasmissione di Maria De Filippi, in queste ultime ore si è parlato anche di un suo possibile approdo sul trono. Gianni diventerà il nuovo tronista della nuova edizione del dating show Mediaset che proseguirà la sua messa in onda fino a maggio 2022? A fare un po' di chiarezza è stato proprio Gianni in una recente intervista.

La scelta di Andrea Nicole fa sbottare Gianni Sperti a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo nel daytime di Canale 5 e intanto per i tronisti attualmente in gioco è arrivato il momento della fatidica scelta finale.

Durante le ultime registrazioni del programma Mediaset, Andrea Nicole ha scelto a sorpresa il giovane Ciprian, anche se la sua decisione ha scatenato non poche polemiche.

Il motivo? Nicole ha fatto la sua scelta fuori dallo studio Mediaset, lontana quindi dai riflettori mediatici della trasmissione di Canale 5.

Un addio al programma che ha scatenato non poche polemiche, dato che Nicole ha incontrato in segreto il suo pretendente e in quel momento hanno scelto di abbandonare insieme la trasmissione.

Dopo l'addio di Nicole, Gianni Sperti sul trono di Uomini e donne?

Gianni è stato molto duro nei confronti della tronista, al punto da insultarla pesantemente dopo il suo addio. Sta di fatto che, dopo la sua uscita di scena, si è liberato un posto sul trono e a breve anche Roberta uscirà di scena dalla trasmissione.

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne? Tra i nomi che sono circolati in queste settimane, spicca anche quello di Gianni Sperti, perennemente single ma a quanto pare alla ricerca del suo grande amore.

In una recente intervista al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", l'opinionista storico del programma di Maria De Filippi, ha fatto chiarezza su questi rumor, ammettendo di avere dei seri dubbi in merito a un suo possibile approdo come tronista.

La verità di Gianni Sperti sull'ipotesi che sia il nuovo tronista nel 2022

"Non credo di essere adatto. Sono bravo a consigliare ma con me sono una frana", ha ammesso Gianni Sperti aggiungendo poi di essere molto severo con chi lo corteggia.

"Se non trovassi la persona giusta, non durerei più di un mese", ha ammesso ancora Gianni Sperti che non sembra essere per niente convinto di questa possibilità di approdare sul trono.

Insomma per le prossime puntate di Uomini e donne in programma per il 2022, difficilmente il pubblico troverà Gianni Sperti sul trono del programma Mediaset, ma sicuramente continuerà a essere la "spalla destra" di Tina Cipollari.