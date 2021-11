Slittano le nuove registrazioni di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che continua ad essere leader indiscussa della fascia degli ascolti del primo pomeriggio. Questa settimana, infatti, le riprese delle nuove puntate non sono previste nel weekend, come da tradizione, ma slitteranno alle prime giornate della prossima settimana.

Slittano le nuove registrazioni di Uomini e donne: ecco quando

Nel dettaglio, tradizionalmente le registrazioni delle puntate di Uomini e donne avvengono nel corso del weekend, tra sabato e domenica.

Questa volta, però, ci sarà uno slittamento dato che le riprese dei nuovi appuntamenti con la celebre trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non saranno previste nel weekend, ma slitteranno agli inizi della prossima settimana.

Lunedì 29 e martedì 30 novembre ci saranno le registrazioni delle nuove puntate di questa stagione, che andranno poi in onda a dicembre nel daytime di Canale 5.

Il motivo di questo slittamento è dovuto all'appuntamento di sabato sera con Tu si que vales, lo show prodotto da Fascino di Maria De Filippi e che vede la conduttrice stessa nel parterre di giurati.

Maria De Filippi impegnata e slittano le riprese di U&D

Il programma viene registrato in anticipo per tutta la sua durata, fatta eccezione per la finalissima che va in onda in rigorosa diretta televisiva su Canale 5, per permettere al pubblico da casa di decretare il vincitore.

Sabato 27 novembre, in prime time è in programma proprio l'ultima puntata dello show condotto da Belen Rodriguez con la partecipazione di Giulia Stabile e di conseguenza questo impegno avrebbe reso impossibili le nuove riprese di Uomini e donne.

Di conseguenza, le registrazioni del dating show campione di ascolti del primo pomeriggio di Canale 5, sono slittate a lunedì 29 e martedì 30 novembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma Galgani tornerà in studio a U&D?

Trattasi di appuntamenti che sono molto attesi dal pubblico, in primis perché potrebbero esserci le scelte finali di Andrea Nicole o Roberta, le due troniste che sono arrivate ormai al rush finale del loro percorso e che, al più presto, si ritroveranno a dover dire addio alla trasmissione con la persona con cui hanno intenzione di costruire un futuro.

Occhi puntati anche su Gemma Galgani. La dama torinese, in questi ultimi appuntamenti con Uomini e donne trasmessi su Canale 5, ha annunciato di aver contratto la Covid-19, motivo per il quale non ha potuto prendere parte fisicamente alle riprese delle nuove puntate.

Per fortuna la dama sta bene e si è collegata da cada e adesso i fan sperano di rivederla di nuovo in studio per le registrazioni previste il 29 e 30 novembre 2021.