La querelle tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil continua a far discutere sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima puntata del reality, che ha ottenuto il record di ascolti in questa edizione, Belli è stato assoluto protagonista, discutendo prima con Soleil, poi venendo di fatto lasciato in diretta dalla moglie. Alla fine, Alex ha concluso la serata facendosi squalificare, uscendo insieme alla moglie.

Sulla questione, negli ultimi giorni, è intervenuta anche Wendy Key, mamma di Soleil. La donna, sentita da 'Casa Chi', ha accusato Alex di aver "programmato" tutto quello che ha fatto ben prima di entrare nella casa, non credendo dunque alla versione dello stesso attore che più volte ha affermato di essere stato "vero".

'Alex ha voluto creare a tutti i costi questa storia drammatica'

Wendy, in merito a quanto avvenuto, ha dimostrato di non avere alcun dubbio, dando la colpa interamente ad Alex. In particolare, la mamma di Soleil ha accusato l'uomo di aver voluto creare "a tutti i costi questa storia drammatica", senza pensare, dunque, alla "benevolenza" di Soleil. Nonostante ciò, a un certo punto Belli "non è riuscito a gestire" ciò che aveva programmato. Per questo, ha continuato Wendy, l'uscita dal programma del concorrente è stata una "fortuna".

Key non ha risparmiato delle stoccate neanche a Delia, moglie di Alex, che in più di una occasione ha attaccato Soleil accusandola di averle mancato di rispetto. La mamma della concorrente, infatti, ha sottolineato come sia Alex che la moglie abbiano fatto "il loro show", sottolineando comunque come ci fosse bisogno "di un po' di ritegno", specie per "l'emotività delle persone".

'Vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia'

Per quanto riguarda il rapporto tra Alex e Soleil, Wendy ha affermato come Belli non fosse "il tipo" per sua figlia, al punto da assicurare che lei "non si innamorerebbe mai di lui". Nonostante questo, però, Key non ha nascosto che anche Soleil ha una persona fuori ad aspettarlo: si tratta di Carlo Domingo, imprenditore siciliano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo, stando a quanto ha affermato Wendy, starebbe aspettando a Milano l'uscita di Soleil.

Carlo, in particolare, non sarebbe "contento" di quello che ha visto, sentendosi "ferito" per il comportamento che la ragazza ha tenuto dentro il programma. Nonostante questo, però, la Key ha voluto comunque difendere la propria figlia, sostenendo come Alex fosse "un po' una tortura", facendo "tutto lui". Infine, la donna non ha voluto risparmiare dichiarazioni neanche su Gianmaria, definito "un problema" che ora dovrà risolvere Sophie: "Ho già superato quel dramma, Sophie vedrà che cosa diventerà".