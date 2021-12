Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', che racconta i dolori, gli amori e le vicissitudini di alcuni abitanti residenti in un condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 27 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle divergenze di pensiero di Franco e Angela, sulla simpatia di Jimmy per Cristina, sul momento di vicinanza di Rossella e Patrizio, sulle difficoltà incontrate da Lara per conquistare Roberto e sui festeggiamenti del Capodanno.

Rossella torna a Napoli

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Rossella trascorrerà diverso tempo a Bolzano con Riccardo, per poi fare rientro a Napoli. La serenità familiare di Franco, Angela e Bianca rischierà di essere sconvolta da un evento inaspettato. Più tardi, i coniugi Boschi si ritroveranno a discutere sull'importanza del lavoro per una donna, trovandosi fortemente in disaccordo. Alla fine, Franco cambierà idea sull'argomento grazie all'intervento involontario di Renato che lo aiuterà a capire l'esigenza di Angela di avere un'occupazione. Raffaele e Niko si inteneriranno quando Jimmy ammetterà di essere ansioso di rivedere Cristina Ferri. Provata dalla crisi del suo rapporto con Riccardo, Rossella si ritroverà a confidarsi con Patrizio, reduce anche lui dalla fine della sua storia d'amore con Clara.

Sarà proprio in quell'occasione che i due ex fidanzati si ritroveranno a condividere un inaspettato momento di vicinanza, ripensando alla loro storia d'amore.

Irene rivede Camillo

Mariella ignorerà le lamentele di Guido, decidendo di volere organizzare un evento indimenticabile per festeggiare il Capodanno. Nonostante faccia di tutto per compiacere Roberto, Lara non riuscirà a scalfire il legame che lo lega a Marina.

Nel frattempo, quest'ultima vivrà un periodo di serenità insieme a Fabrizio sia in campo lavorativo che in quello familiare. Le cose, però, si complicheranno quando un'inattesa notizia rischierà di rovinare l'immagine del pastificio. Patrizio continuerà a soffrire per la fine della sua storia con Clara, mentre Alberto farà una richiesta a Niko riguardante la sua ex e il piccolo Federico.

Filippo aiuterà Irene a superare la sua timidezza, accompagnandola a vedere Camillo. Vittorio sarà pronto a concludere il piano ideato da lui per far innamorare Speranza di Samuel. Bice proporrà un gioco a Guido, Silvia e Mariella, spingendoli a vivere tutti insieme un Capodanno con i fuochi d'artificio, ricco di segreti e menzogne.