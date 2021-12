Le anticipazioni della serie tv turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricche di novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Canale 5, Serkan (Kerem Bürsin) sarà ancora ignaro di avere una figlia e sospetterà che Eda (Hande Erçel) abbia un altro uomo. Nel frattempo Aydan e Seyfi cominceranno a sospettare che Kiraz sia la figlia di Serkan, così decideranno di indagare. Bolat, invece, si renderà conto che Kiraz ha delle caratteristiche a lui molto familiari, mentre sua madre Aydan capirà che la bambina è sua nipote.

Eda e Serkan si baceranno, ma la donna non avrà alcuna intenzione di ritornare insieme al suo ex: Bolat, però, sarà deciso a riconquistare il cuore della sua amata e farà di tutto pur di riuscirci.

Spoiler Love is in the Air: Serkan vuole riconquistare Eda

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Serkan farà di tutto pur di riconquistare la sua amata Eda e le organizzerà una bella cena romantica. Durante la serata, però, accadrà qualcosa che rovinerà l’atmosfera tra i due: Yildiz risponderà a una chiamata di sua figlia Kiraz (Maya Basol) e avrà un atteggiamento molto affettuoso con lei. Serkan sarà molto infastidito dal comportamento della donna, in quanto sarà convinto che Eda sia in contatto con un altro uomo, così le farà una brutta scenata di gelosia.

Eda e Serkan si baciano appassionatamente

Serkan avrà un battibecco con la piccola Kiraz e all’improvviso noterà alcune caratteristiche che gli saranno decisamente familiari. Frattanto anche Aydan comincerà a sospettare che Kiraz sia la figlia di Serkan, ma non avrà le prove. La donna cercherà in tutti i modi di dividere Eda e Serkan e in questo verrà aiutata da Ayfer, ma nonostante tutti i loro sforzi i due si riconcilieranno e si scambieranno un bacio appassionato.

Nonostante abbia ricambiato il bacio, Eda non avrà intenzione di tornare insieme a Serkan e glielo dirà, ma l’uomo non si farà abbattere dalle parole di Yildiz e farà di tutto per farle cambiare idea e dimostrarle che è davvero cambiato.

Aydan capisce che Kiraz è sua nipote

Eda sarà meravigliata per il cambiamento improvviso di Serkan e allo stesso tempo non saprà se raccontargli la verità su Kiraz.

Frattanto Aydan e Seyfi saranno decisi a scoprire la verità sulla figlia di Eda e si recheranno in albergo per indagare meglio. Successivamente la madre di Serkan scoprirà la data di nascita della bambina e si renderà conto che è davvero sua nipote.

Dove guardare le puntate di Love is in the Air in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le puntate future, tutte le puntate già trasmesse di Love is in the Air sono disponibili su Mediaset Play Infinity. L'iscrizione al sito è gratuita e al suo interno si possono trovare anche gli "extra" riguardanti le anticipazioni e i personaggi della serie tv turca.