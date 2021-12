Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Per la settimana dal 13 al 17 dicembre sono previste ancora novità per la famiglia Saviani: dopo la crisi, Silvia e Michele torneranno sui propri passi e sembrerà esserci ancora una speranza di riappacificazione per la coppia, anche se Rossella non sarà affatto felice di questa situazione. Ci sarà spazio anche per Clara che dovrà prendere una decisione molto importante: andare a vivere o meno con Patrizio. Infine, Vittorio porterà avanti il suo piano per allontanare da sé Speranza, ma non è detto che i suoi obiettivi vengano raggiunti.

Clara si troverà di fronte a una scelta difficile

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 13 al 17 dicembre raccontano che per Clara arriverà un momento molto importante e si troverà di fronte a un bivio. Patrizio, infatti, chiederà alla sua fidanzata di iniziare una convivenza e lei sarà molto combattuta. Clara infatti, non potrà decidere solo per sé, perché si tratta di un passo che coinvolgerà anche il piccolo Federico e inoltre sarà inevitabile anche pensare alla reazione di Alberto. La ragazza, come sempre, troverà in Ornella una buona consigliera, ma la decisione finale spetterà soltanto a lei. Riuscirà a lasciarsi il suo passato alle spalle?

Ancora una possibilità per Silvia e Michele? Anticipazioni Un Posto al sole

Nelle puntate di Un Posto al sole per la settimana dal 13 al 17 dicembre, Silvia e Michele saranno ancora al centro dell'attenzione e stupiranno i fan della soap partenopea. Dopo la decisione della separazione, infatti, nella coppia si ristabilirà una certa calma e il giornalista farà ancora un passo verso sua moglie, per tentare di rimettere insieme i cocci e salvare il matrimonio.

Tutta questa situazione non piacerà affatto a Rossella che continuerà ad essere molto diffidente nei confronti di Silvia che dopo aver tradito Michele con Giancarlo potrebbe far soffrire ancora una volta suo marito.

Vittorio continuerà a far allontanare Speranza da lui: anticipazioni settimana 13-17 dicembre

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 13 al 17 dicembre rivelano che Vittorio continuerà a portare avanti un piano per far allontanare da sé Speranza.

Il figlio di Guido farà di tutto per non far soffrire la ragazza, ma nello stesso tempo il suo obiettivo sarà evitare una storia seria con lei perché potrebbe intralciare i suoi progetti lavorativi e il suo viaggio in giro per l'Europa. Con il suo comportamento Vittorio riuscirà nell'intento o finirà per peggiorare le cose facendo innamorare Speranza ancora di più di lui?