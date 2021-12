Una nuova puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore andrà in onda su Rai 1 lunedì 6 dicembre 2021.Le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Nonostante Flora abbia ottenuto un contratto a tempo indeterminato dopo il successo della sua collezione natalizia, la figlia di Ravasi continuerà a essere turbata sulla scomparsa del padre.

Nel frattempo a casa Colombo busserà alla porta Irene. La Venere bionda si sentirà in colpa per essersi comportata male con la sua migliore amica Stefania e non perderà l'occasione per farsi perdonare.

Intanto Armando deciderà di affrontare Salvatore, raccontando una parziale verità sul suo rapporto con Agnese.

Stefania si trasferisce a casa di Ezio e Veronica

Nel corso del sessantaquattresimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa lunedì 6 dicembre 2021, la signorina Cipriani sarà molto triste per la scelta presa dalla sua migliore amica Stefania. La figlia di Ezio e Gloria infatti ha deciso di trasferirsi a casa del padre, in compagnia di Veronica e di sua figlia Gemma. La Venere bionda non riuscirà a contenere la tristezza e deciderà di non presentarsi a lavoro. Tuttavia Gloria cercherà in tutti i modi di persuadere Irene e, grazie al sostegno della capo commessa, la ragazza capirà di aver esagerato: a sera la giovane Cipriani busserà alla porta di casa Colombo.

Flora tormentata dalla morte di Achille Ravasi

Gli spoiler del nuovo appuntamento de Il Paradiso delle Signore, che andrà onda il 6 dicembre, rivelano inoltre che dopo il successo ottenuto in seguito alla sfilata, al grande magazzino ci sarà fermento. Le Veneri non faranno altro che parlare dell'evento, mentre in atelier Flora sarà al settimo cielo, dopo aver firmato il contratto a tempo indeterminato offertole dal direttore del grande magazzino.

Nonostante questo, però, la giovane stilista continuerà a essere tormentata dalla morte del padre e non riuscirà a nascondere la tensione dinanzi ad Umberto e Adelaide. Intanto la contessa di Sant'Erasmo temerà che la giovane italo-americana stia nascondendo qualcosa e inizierà inoltre a notare l'interesse che il cognato ha nei suoi confronti.

Nel frattempo Armando deciderà di parlare con Salvatore. Dopo aver affrontato l'argomento con Tina, il capo magazziniere vorrà far chiarezza con il fratello. Tuttavia, pur di difendere Agnese, il signor Ferraris racconterà una parziale verità al giovane Amato.