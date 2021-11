Le anticipazioni della famosa soap opera turca Love is in the Air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre, avverrà un salto temporale di 5 anni: Eda vivrà ormai a Sile, insieme alla figlia Kiraz (Maya Başol), mentre Serkan sarà rimasto a Istanbul e sarà ignaro di esser diventato padre. Bolat e Yildiz si incontreranno di nuovo, per lavorare ad un'importante progetto sulla ristrutturazione di un hotel e l'imprenditore sarà colto dai ricordi più belli sin dall'inizio.

Spoiler Love is in the Air: Eda ha una figlia di nome Kiraz

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, saranno ormai trascorsi 5 anni: Eda vivrà a Sile con sua figlia Kiraz e lavorerà come architetta paesaggista presso un hotel. Il bar all'interno dell'albergo sarà gestito da Burak, il quale avrà come dipendenti Ayfer e Melo. Serkan Bolat, invece, vivrà ancora ad Istanbul, mentre Aydan e Kemal festeggeranno l'inizio della loro convivenza. La donna, però, non avrà ancora trovato il coraggio di rivelare a suo figlio della sua relazione amorosa e deciderà di vivere insieme a Kemal, soltanto dopo la partenza di Serkan. Più tardi Aydan contatterà suo figlio e scoprirà che il giovane ha deciso di annullare la sua partenza per New York.

Aydan caccia di casa Kemal

Aydan scoprirà che suo figlio Serkan ha annullato il suo viaggio in America, così deciderà di cacciare Kemal di casa. Nel frattempo Engin e Piril cercheranno di trascorrere una serata romantica, ma l'imprevisto sarà dietro l'angolo. Serkan, infatti, sarà in cerca di consigli e si presenterà a casa della coppia per parlare con il suo amico Engin e accuserà Piril di essere in combutta con Eda.

Quest'ultima chiederà alla sua amica di tenere Serkan lontano dall'hotel dove lavora. Non ci vorrà molto, però, prima che Bolat ritorni presso l'albergo per un lavoro importante: sarà così che Eda chiederà a Melek di portare via Kiraz e Ayfer. Eda si ritroverà a dover lavorare al fianco di Serkan e per lei non sarà affatto facile.

Eda e Serkan lavorano di nuovo insieme

Eda e Serkan si ritroveranno a dover lavorare di nuovo insieme, per una ristrutturazione di un hotel a Sile: Bolat dovrà occuparsi degli interni, mentre la donna degli esterni. L'imprenditore sarà sin da subito molto felice di ritrovarsi al fianco della sua ex fidanzata e sarà colto dai ricordi del passato, tanto da diventare assai ossessivo nei confronti di Eda, finendo per renderle difficile anche il lavoro. Più tardi Engin, Piril e Melek cercheranno di aiutare Eda e Serkan a trovare un equilibrio, ormai perso da anni e gli consiglieranno di allontanarsi l'uno dall'altra, per evitare di cadere nuovamente negli errori fatti in precedenza. Infine, Aydan cercherà in tutti i modi di fermare Kemal: l'uomo, infatti, sarà stufo dei tanti ripensamenti della sua compagna e deciderà di raccontare tutta la verità a Serkan.