Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, Renato sarà contrario alla collaborazione lavorativa tra Niko e Alberto Palladini. Inoltre Lara e Roberto saranno tormentati da una presenza minacciosa che ha a che fare con il passato della donna, mentre Silvia patirà il distacco sempre più profondo che si è creato con sua figlia Rossella.

Renato guarda con sospetto quello che fa Alberto Palladini

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 29 novembre, Rossella dovrà far fronte alla difficile crisi coniugale dei suoi genitori, che non sembrerà trovare risoluzione. Intanto Guido cercherà di stare fuori da tutte le dinamiche amorose che coinvolgeranno i ragazzi, ma non potrà restare indifferente di fronte ad una notizia inaspettata che coinvolgerà Vittorio. Inoltre Renato sarà sempre più contrario alla collaborazione lavorativa che si è creata tra Niko e Alberto.

Nell'episodio di martedì 30 novembre, la scelta presa dai genitori non potrà che condizionare pure la vita di Rossella. Quest'ultima sul piano lavorativo cercherà di isolarsi da quanto successo, mentre su quello familiare faticherà a reprimere la sua tristezza.

Nel frattempo Guido e Patrizio proveranno a far ragionare Vittorio, ma ormai lui sembrerà propenso a sciogliere ogni dubbio su Speranza. In tutto questo Renato guarderà con sospetto Alberto. Niko invece inizierà a credere nelle sue buone intenzioni.

Marina aiuta Fabrizio a risolvere una problematica emersa nel pastificio

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 1 dicembre, Fabrizio dovrà risolvere un problema emerso nel pastificio e Marina gli starà accanto per dargli il suo aiuto.

Lara e Roberto sembreranno essere in pericolo a causa di una inquietante presenza. Intanto Rossella si troverà coinvolta nella gestione di una delicata emergenza in ospedale e questa sarà l'occasione per riflettere sulla sua situazione professionale. Inoltre si capirà se Vittorio manderà in crisi a Speranza o se riuscirà a preservarne i suoi sogni romantici.

Nella puntata di Upas di giovedì 2 dicembre, la Giordano aiuterà il marito a risolvere la problematica della sua azienda. Nel frattempo si apprenderà che il personaggio misterioso che sta creando problemi a Lara e Ferri è legato in qualche modo al passato della donna. In tutto questo Rossella comunicherà al padre la scelta presa in merito al lavoro e nello stesso tempo gli avanzerà una offerta che potrebbe non piacere a Silvia.

Nunzio decide di restare a Napoli

In base agli spoiler di venerdì 3 dicembre, Nunzio sceglierà di restare a Napoli con Chiara e la vicinanza di quest'ultima non lo lascerà per nulla indifferente. La donna dal canto suo sembrerà nascondere un segreto. Intanto Lara rifletterà dopo l'incontro che ha avuto con una persona del suo passato. Infine Silvia sarà molto addolorata per la riluttanza della figlia a vederla.