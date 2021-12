Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Beautiful, la popolare soap opera in onda da sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler delle puntate in onda dal 20 al 24 dicembre in prima visione assoluta rivelano che Liam Spencer (Scott Clifton) sarà sempre più sicuro che Thomas Forrester non sia guarito. L'uomo, infatti, riuscirà a trovare la prova che dimostra che il suo rivale nutre ancora un'ossessione per Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful, puntate 20-24 dicembre: Finn sospetta che l'ossessione di Thomas sia ritornata

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre dalle ore 13:45 sui teleschermi italiani annunciano piacevoli sorprese.

In dettaglio, Charlie sarà in ansia dopo la scomparsa di uno scatolone che qualche giorno prima aveva dato a Thomas (Matthew Atkinson). Ben presto, si scoprirà che il padre di Douglas ha trafugato la scatola in quanto contenente il manichino di Hope.

Nel frattempo, Liam e Finn si incontreranno alla casa sulla scogliera, dove avranno un confronto sull'ossessione che Forrester jr ha nei confronti di Logan. Qui, lo Spencer scoprirà che anche il dottore sospetta che l'ossessione del ragazzo si sia riacutizzata.

Paris, invece, metterà gli occhi su Zende, all'oscuro che sua sorella Zoe è altrettanto interessata a lui.

Hope crede che l'ex marito sia guarito

Stando alle trame di Beautiful in programma dal 20 al 24 dicembre sui teleschermi di Canale 5 si evince che Thomas fingerà di essere all'oscuro del manichino dalle sembianze di Hope dopo essere stato interpellato da Charlie.

Logan, intanto, crederà che il suo ex marito sia guarito e per questo gli proporrà di entrare a far parte del suo team. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), a questo punto, apparirà felice dell'opportunità lavorativa offerta a suo fratello.

Liam trova il manichino del padre di Douglas

Liam, nel contempo, si recherà a trovare sua figlia Kelly alla casa sulla scogliera, dove si intratterà a parlare con Finn.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui, l'uomo confermerà al dottore di essere seriamente preoccupato in quanto teme che il padre di Douglas possa diventare un pericolo per la famiglia a causa della sua ossessione. Per questa ragione, lo Spencer deciderà di sincerarsi delle condizioni di salute del rivale, tanto da recarsi a casa sua. Sarà in questo motivo, che il fratello di Wyatt troverà il manichino raffigurante Hope tra gli oggetti del Forrester jr.

Allo stesso tempo, Hope e Steffy informeranno Zende che Thomas è tornato a lavorare per la "Hope for the future". Alla fine, le due sorellastre si rallegreranno del miglioramento comportamentale del ragazzo.