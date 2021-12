Continuano le anticipazioni TV dell'amata soap Un posto al sole in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere rivisti gli episodi in replica. Gli spoiler di Upas del 21 dicembre 2021 si concentrano sulla neo coppia Rossella e Riccardo, che si sono concessi una mini vacanza lontano da Napoli e dai problemi che hanno afflitto Ross negli ultimi tempi. Peccato che una scomoda presenza femminile metterà Rossella in ansia e darà una svolta alla sua relazione nata da poco. Finalmente, i telespettatori scopriranno che cosa le ha nascosto Crovi per tutti questi mesi, certo di farla franca e di passarla liscia.

Nel frattempo, Patrizio sarà depresso per la decisione di Clara di lasciarlo e lo sarà ancora di più quando si renderà conto che Alberto vuole tornare nella vita della sua ex.

Un Posto al sole anticipazioni 21 dicembre 2021

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap rivelano che Rossella e Riccardo proveranno a godersi la loro vacanza in Trentino Alto Adige, tra i mercatini di Natale di Bolzano e un'atmosfera da sogno. Purtroppo, sarà proprio in questa occasione che Rossella verrà a conoscenza della verità sul passato di Crovi, l'unica persona in questo momento in grado di donarle un sorriso dopo il dolore e la delusione per la separazione dei suoi genitori.

Dagli spoiler di Un Posto al sole, sappiamo infatti che Riccardo troverà a Bolzano la sua ex moglie Virginia, che entrerà di fatto nelle nuove trame della soap opera.

La donna lo vedrà baciare teneramente la nuova fidanzata e non riuscirà a trattenere la rabbia. Che cosa succederà una volta che Ross verrà a sapere tutta la verità?

Un Posto al sole: Alberto vuole tornare con Clara

Continuando con le nuove trame di Upas, vedremo Michele finalmente pronto a lasciare Napoli e trasferirsi a Milano per la sua nuova avventura lavorativa.

A spronarlo è stata Rossella, decisa a vedere il padre soddisfatto almeno dal punto di vista professionale.

Nel frattempo, alla Terrazza tornerà un personaggio molto amato che mancava da tempo, pronto a dare un sorriso agli amici che ha lasciato da tempo.

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 il 21 dicembre 2021 alle 20:45 e che potrà essere rivisto in replica su RaiPlay, ci sarà spazio anche per Alberto, deciso ad accorciare le distanze con Clara.

Palladini è felice del fatto che la sua ex abbia lasciato Patrizio e senza dubbio approfitterà della sua fragilità per convincerla a tornare con lui. Patrizio starà sempre più male e, nonostante l'affetto di Raffaele e Ornella, mediterà di trascorrere il Natale da solo, non avendo proprio nulla da festeggiare.