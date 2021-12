La puntata della soap Il Paradiso delle signore di venerdì 24 dicembre 2021 è l'ultima prima della pausa per le vacanze natalizie. E come non finire in bellezza? Le anticipazioni del nuovo episodio in onda su Rai 1 alle 15:55 e on demand su RaiPlay - può essere visto anche in replica - raccontano che ci sarà il tanto atteso bacio tra Dora e Nino. Anche Vittorio sarà molto felice in compagnia di Beatrice, che lo ha invitato per le feste di Natale, e di Serena. Chissà che questa magica atmosfera non faccia scoccare per la seconda (anzi, la terza) volta la scintilla.

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 24 dicembre

Salvatore ha fatto pace con mamma Agnese, facendole il regalo di Natale più bello che potesse desiderare. C'è ancora una cosa che la signora Amato vorrebbe tanto, ovvero passare le feste con il suo grande amore Armando. Prima di fare passi falsi, ha chiesto il permesso ai figli di invitarlo per il cenone, ricevendo inaspettatamente una risposta positiva. Per Agnese sarà un Natale da ricordare, felice con Tina, Salvatore e Armando al suo fianco: cosa volere di più? Nulla, sempre che il destino crudele non le remi contro facendo tornare Giuseppe dalla Germania, come era già successo nella stagione precedente.

Salvatore sorprende Anna

Nella puntata Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda venerdì 24 dicembre 2021, Salvo proverà ad addolcire il cuore di Anna, che lo ha lasciato per paura di essere giudicata male riguardo la paternità della piccola Irene. Salvo ha una mentalità abbastanza chiusa, ma sa anche perdonare. E, come le hanno ricordato le amiche, Anna non ha proprio nulla da farsi perdonare, visto che è stata solo una vittima.

Nonostante queste rassicurazioni, la bella Imbriani non sembrerà voler fare un passo verso il giovane Amato. Salvatore, che mai si perde d'animo, la sorprenderà con un regalo molto dolce, una pigotta cucita a mano dalla dolce Agnese.

Dora fa breccia nel cuore di Nino

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, vedremo il tanto atteso bacio tra Dora e Nino.

Il giovane ha ottenuto di non essere pronto a seguire la strada per diventare seminarista, confuso dai forti sentimenti per Dora. Dopo il loro primo bacio, per Nino non sembreranno più esserci dubbi. Nel frattempo, anche per Gloria arriva un affettuoso invito da parte delle ragazze, che le chiedono di passare con loro la serata del Natale. Vittorio, invece, sarà molto felice di riabbracciare la piccola Serena. Conti ha accettato di trascorrere le festività con Beatrice e chissà che come regalo speciale non ci sia la nascita - anzi, la rinascita - di un grande amore mai vissuto fino in fondo.

Lo strano gesto di Adelaide

La contessa è stranamente malinconica, mancano i suoi affetti. Decide così di invitare Marcello e Ludovica a Villa Guarnieri per il cenone.

Un gesto che non passerà inosservato agli occhi dei telespettatori, data la sua mai nascosta antipatia nei confronti di Barbieri. Poteva mai finire la settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 senza il colpo di scena? Assolutamente no. Ezio, ormai convinto di fare la scelta giusta, chiede a Veronica di diventare sua moglie.