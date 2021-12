Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Silvia e Rossella apprenderanno che Michele ha ricevuto una nuova proposta di lavoro a Milano: tra i due ex ci sarà una nuova affinità, ma la figlia Rossella sarà infastidita da questa apparente normalità.

Nel frattempo, Patrizio sarà più deciso che mai ad andare a vivere con Clara e Federico. Poi la donna avrà una brutta lite con Alberto a causa di questa decisione che ha preso.

Poco dopo la stessa Clara avrà anche un lungo confronto con Ornella, che la farà riflettere sui sentimenti nei confronti di Patrizio. Alla fine, la giovane donna prenderà una decisione molto sofferta.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Rai 3, Nunzio potrebbe non avere una bella reazione nel momento in cui si saprà il segreto che Chiara si porta dentro riguardo all'incidente del padre. Successivamente ci sarà un imprevisto che non farà altro che mettere nuovamente la ragazza in crisi.

Invece, Silvia apprenderà come Rossella della nuova proposta di lavoro di Michele. I due ex, infatti, grazie a questa proposta sembreranno riuscire a trovare una certa complicità, ma Rossella non sopporterà questa finta normalità.

Patrizio invece sarà esasperato a causa di Alberto e per questo rivelerà al padre i suoi progetti futuri, ma il genitore non la prenderà bene.

Patrizio sarà sempre più deciso a voler andare a convivere insieme a Clara e Federico, ma i contrasti tra lui e i genitori saranno sempre di più e ciò non farà altro che renderà la ragazza più insicura di questa scelta.

Nel frattempo, Clara litigherà con Alberto a causa della sua decisione di andare a convivere insieme a Patrizio. Poi, la donna avrà anche un confronto con Ornella che la metterà in seria difficoltà. Dopo tale incontro, Clara inizierà a riflettere sui sentimenti che prova per Patrizio e alla fine prenderà una decisione molto sofferta per entrambi

Invece, per Chiara le cose miglioreranno e potrà finalmente rilassarsi un po'. Intanto, Nunzio prenderà una decisione che Franco non si sarebbe mai aspettato.

Infine, Michele vorrebbe rifiutare il lavoro a Milano, mentre Rossella vorrà convincere il padre ad accettarlo.