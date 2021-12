Nella soap opera Beautiful tra qualche settimana si scoprirà che le allucinazioni di Thomas saranno dovute a un edema cerebrale che andrà rimosso con un delicato intervento. La vita di Thomas sarà a rischio e Hope sarà in crisi, anche perché il ragazzo ha un collasso proprio mentre sta discutendo animatamente con lei.

Thomas perde i sensi, si scopre che ha un edema cerebrale

In Beautiful ben presto si scoprirà la causa delle allucinazioni di Thomas, il quale sarà arrivato a credere che il manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita. Tutto accadrà nel momento in cui il ragazzo verrà trasportato d'urgenza in ospedale, dove giungerà privo di conoscenza.

Thomas avrà perso i sensi proprio mentre stava litigando con Hope. Le due condizioni saranno critiche e, dopo essere stato sottoposto a degli accertamenti, si scoprirà che il giovane Forrester avrà un edema cerebrale. Sarà infatti questo problema al cervello, la causa del suo comportamento anomalo e non un disturbo mentale come tutti avevano pensato sino a quel momento.

Thomas sottoposto a una delicata operazione al cervello, Hope in crisi

In questo frangente, sarà Hope a stare accanto a Thomas, non lasciandolo neppure per un minuto. La ragazza si sentirà in colpa per quanto accaduto, anche se Finn le spiegherà che il malore avuto da Thomas è stato causato dal problema al cervello che è peggiorato all'improvviso.

Il dottore inoltre, riferirà a Hope, Ridge e Steffy, che Thomas dovrà essere operato urgentemente. Un operazione delicata, che potrebbe salvargli la vita. La vita del fratello di Steffy sembrerà essere appesa ad un filo e Hope entrerà in crisi, ripercorrendo tutti i momenti passati con lui.

Beautiful: Thomas rischia di morire, riuscirà a salvarsi?

In particolare, nelle nuove puntate di Beautiful, Hope non solo ricorderà gli ultimi attimi prima del malore, ma anche tutti i momenti precedenti vissuto con Thomas. Comincerà dunque a vedere tutto con occhi diversi, dopo aver saputo che l'atteggiamento di Thomas è stato condizionato dall'edema cerebrale.

Sembra quindi che la giovane Logan, sia pronta a perdonarlo per tutto quanto accaduto in passato. Bisognerà solo attendere l'esito dell'operazione a cui verrà sottoposto. Un intervento molto rischioso che potrebbe anche non superare. Thomas quindi, nei prossimi episodi, rischierà realmente di morire sotto i ferri. Hope pregherà affinché si salvi, per aver modo di poter rivalutare il loro rapporto prima che sia troppo tardi.

Per scoprire se Thomas riuscirà a salvarsi, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la serie tv americana che va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 13:40.