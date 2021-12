Tra Gemma Galgani e Isabella Ricci non è mai corso buon sangue negli studi di Uomini e donne. Tuttavia, la dama piemontese si è sentita in dovere di spezzare una lancia a favore della "rivale". Scedendo nel dettaglio, la 70enne ha precisato che non manderà alcun messaggio di auguri per Natale all'ex protagonista. Al tempo stesso, però, si è detta felice che Ricci abbia trovato l'amore all'interno del programma.

Le parole della dama

All'interno degli studi di Uomini e Donne, Gemma e Isabella sono state più volte protagoniste di numerosi scontri al vetriolo.

In una recente intervista, la stessa ex dama ha punzecchiato alcuni volti storici del programma e tra questi è stata menzionata anche la 70enne piemontese.

Nonostante la rivalità, Galgani si è sentita in dovere di depositare l'ascia di guerra. Nel dettaglio, Gemma ha precisato che non vuole essere ipocrita. Dunque, il giorno di Natale non prenderà il telefono per mandare un messaggio d'auguri a Ricci. Tuttavia, la dama torinese ha deciso di spendere delle parole positive per l'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi: "Rispetto l'amore di tutti e per tutti". Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata si è detta felice che Isabella sia riuscita a trovare l'amore all'interno di Uomini e Donne: "Il mio augurio è quello di vivere una storia d'amore importante, di quelle che rendono la vita ancora pù bella".

Infine, Gemma Galgani ha chiosato: "Auguri a lei e Fabio".

'A Costabile farò gli auguri'

Parlando di Costabile, Gemma Galgani ha affermato: "A lui farò gli auguri". Tra la dama e il cavaliere la conoscenza si è chiusa in modo burrascoso, ma la 70enne ha confidato di non essere affatto una persona che porta rancore. Inoltre, la diretta interessata ha fatto sapere che nel periodo in cui ha contratto il Covid-19, il cavaliere le è stato molto vicino tanto da mandarle spesso dei messaggi per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come spiegato da Galgani, l'ex fiamma le ha anche rivelato di essere tornato al caldo nella sua amata Sharm. Gemma ha ammesso di avere reagito male verso Costabile, perché credeva veramente di avere trovato l'amore a Uomini e Donne.

Isabella Ricci non perdona Gemma

Isabella Ricci ha lasciato Uomini e Donne con Fabio Mantovani.

In un'intervista l'ex dama si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, la diretta interessata ha punzecchiato alcuni volti del programma condotto da Maria De Filippi.

Secondo Isabella, Ida Platano non è una persona coerente visto che non ha voluto dare una seconda chance a Tavani. Gianni Sperti l'ha sempre attaccata senza mai fare una critica costruttiva. Nei confronti di Gemma Galgani, Ricci non ha usato affatto parole tenere: "Se è vera c'è da mettersi le mani nei capelli".