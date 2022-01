Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e le anticipazioni riguardanti la nuova puntata che andrà in onda questa domenica 16 gennaio su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Il serale di questa ventunesima edizione si avvicina sempre più e per i concorrenti che sono rimasti in gara è giunto il momento di affrontare nuove sfide per conquistare l'accesso alla fase più importante dello show. Ci saranno quattro eliminazioni nel corso di questa nuova puntata, tra cui quella di Elena.

Quattro eliminati dalla scuola: anticipazioni Amici 21 del 16 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 21 in onda questa domenica 16 gennaio a partire dalle ore 14 su Canale 5, rivelano che ci sono state quattro eliminazioni definitive dal cast di allievi.

Tra quelli che hanno avuto la peggio vi sono: Nicol, Cristiano, Elena e Payli che sono stati esclusi definitivamente dal cast di questa edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della nuova registrazione della sedicesima puntata di Amici che sarà in onda questa domenica pomeriggio su Canale 5, ci sarà anche la sospensione della maglia per due allievi in gara.

Maglia sospesa a due allievi: anticipazioni Amici 21 di domenica 16 gennaio

Albe e Cosmary sono i due allievi di Amici 21 che, al momento, si ritrovano con la maglia sospesa e quindi rischiano seriamente di essere fatti fuori dal programma, nel caso in cui non dovessero convincere i loro professori ad essere nuovamente riammessi.

Per quanto riguarda, invece, gli ospiti di questa settimana, va segnalata la presenza di Fiorella Mannoia, che ha giudicato la nuova gara inediti dei cantanti.

Per quanto riguarda Mattia, a causa dell'infortunio non ha potuto esibirsi in studio, tuttavia la prof Celentano ha scelto di fargli comunque un'interrogazione: il risultato finale non è stato dei migliori e il ballerino si è portato a casa un deludente 3.

Dopo il calo ascolti, Amici 21 tornerà leader della domenica pomeriggio?

Insomma una sedicesima puntata di Amici 21 che si preannuncia scoppiettante e, ancora una volta, ricca di sorprese per gli allievi e gli spettatori che seguono il programma.

Dopo il calo di ascolti della scorsa settimana, quando la trasmissione di Maria De Filippi è stata ampiamente superata dalla Domenica In di Mara Venier, riuscirà questa settimana Amici a tornare in testa al gradimento del pubblico?

De Filippi si riprenderà la sua leadership sul pubblico della domenica pomeriggio dopo aver perso contro la sua amica Mara Venier? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza.