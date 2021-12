Nervi tesi ad Amici, tra gli allievi e il resto della produzione nella scuola, a causa dell'inosservanza delle regole da parte dei ragazzi.

Come ha mostrato il daytime del talent, la conduttrice Maria De Filippi ha chiamato a rapporto tutti gli allievi e i loro insegnanti di canto e ballo. Questo, per discutere sul disordine e la cattiva igiene nella casetta in cui convivono i talenti. E, tra le reazioni degli insegnanti, particolarmente dura è stata quella di Rudy Zerbi verso il pupillo LDA. Il maestro ha, infatti, chiesto all'allievo di lasciare lo studio, dopo avergli imposto una punizione esemplare.

E il 18enne ha accettato, suo malgrado, la punizione, seppur dichiarandosi in parte estraneo ai fatti incriminati.

LDA dalle stelle alle stalle: la punizione

Reduce da una puntata stellare, ovvero il dodicesimo appuntamento domenicale di Amici 21 che lo ha reso protagonista di diversi traguardi, come il primo disco d'oro raggiunto in carriera, LDA ha ricevuto una dura comunicazione in studio insieme al resto dei compagni di talent.

Nel rinnovato daytime del talent, Maria De Filippi ha mostrato alla classe di allievi una clip dove la produzione denuncia le cattive condizioni in cui all'ordine del giorno versano le stanze della casetta dei talenti. Immagini che lasciano a primo acchito di sasso i professori, e a reagire per primo tra quest'ultimi è stato Rudy Zerbi, che ha parlato al pupillo LDA rivolgendosi in generale a tutti i concorrenti del talent: "Questa cosa è un dolore, che mette da parte dischi d'oro, streaming, numeri, applausi, complimenti, discussioni.

Mi fa sentire umiliato. Non so tu come dovresti sentirti. Te ne freghi e non ti rendi conto dell'importanza del rispetto per te stesso e gli altri". Quindi, è passato a comunicargli la punizione che ha pensato per lui, dopo avergli chiesto di lasciare lo studio: "Per me puoi pure andare via ora. Intanto, pulisci per tutta la settimana, per tutti, tutta la casa.

Non sapete quanto la gente si sognerebbe almeno una parte di quello che avete qui dentro gratis".

La reazione del figlio di Gigi D'Alessio al rimprovero

LDA ha accettato la punizione e l'invito a lasciare lo studio, senza però risparmiare una replica al suo mentore. Ha chiarito che il disordine della sua camera -che condivide con i cantanti Alex e Albe- non fosse dipeso da lui: "A me dispiace, perché quelle cose in disordine non sono mie.

Però, forse, avrei dovuto insistere ancora di più con gli altri, per far rispettare l'ordine".

A fare eco a Rudy Zerbi sono, poi, stati gli altri insegnanti di canto e ballo, che hanno parlano a tutti gli altri allievi, dicendosi delusi per l'inciviltà mostrata nella casetta.

Dopo l'uscita dallo studio di LDA, una volta incalzati dai professori sulle condizioni disagiate della casetta ciascun allievo è stato chiamato ad ammettere o smentire la propria responsabilità rispetto all'accaduto. Decisivo è l'intervento di Alex, che ha scagionato LDA e ha incastrato Albe rispetto al caos della loro stanza. Un intervento a cui è seguito il mea culpa di Albe, che, incalzato sulla questione dalla maestra Anna Pettinelli, quindi ha ammesso: "Sì, quelle cose in disordine sono mie e non ci sono giustificazioni.

Porgo le mie scuse".

Il pubblico si divide

Intanto, l'opinione dell'occhio pubblico si divide rispetto alla questione disciplinare. Così come emerge dai commenti social giunti sulla pagina Instagram di Amici, in cui non mancano contestazioni dei telespettatori, rivolte perlopiù a Rudy a margine del rimprovero riservato a LDA: "Se vabbè, fargli pulire tutta la casa per tutti. Rudy ma tutt'appost? Ma poi perché richiamare solo lui?"; "Come mai Rudy se la prende così tanto con Luca?"; "Vabbè, adesso è tutta colpa di Luca".

Tuttavia, Rudy Zerbi ha ammesso di essere stato troppo severo con LDA, quando -sempre nel rinnovato daytime- ha contestato ad Albe di essersi scusato solo dopo l'uscita di scena del compagno: "Apprezzo fino a un certo punto le scuse di Albe, che hanno portato LDA a prendersi una punizione importante. Lo potevi fare prima, mentre io sgridavo LDA".