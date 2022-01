Sta per tornare l'appuntamento con Amici 21. Le anticipazioni rivelano che, il prossimo 4 gennaio ci sarà la prima registrazione del nuovo anno. Le puntate del pomeridiano torneranno in onda su Canale 5, come sempre di domenica pomeriggio con la conduzione di Maria De Filippi, in attesa poi del serale che debutterà questa primavera. Occhi puntati in primis sulle sorti dei ballerini Mattia e Christian assenti durante l'ultima puntata trasmessa in tv.

Nuova registrazione Amici 21 prevista il 4 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Amici 21 in programma questo martedì 4 gennaio e trasmessa poi domenica 9 gennaio, a partire dalle 14:00 in punto su Canale 5, rivelano che riprenderà la sfida tra i cantanti e ballerini protagonisti di questa ventunesima edizione.

Grande attesa da parte dei fan per le sorti dei ballerini Mattia e Christian, entrambi assenti dall'ultima puntata domenicale trasmessa su Canale 5 e anche dalle puntate del daytime.

che fine hanno fatto i due ballerini? A quanto pare, dopo aver fatto i conti con degli infortuni che li hanno costretti ad un "ritiro forzato", sono pronti a rimettersi di nuovo in gioco.

Il ritorno di Mattia e Christian ad Amici 21

In queste ore, sulla pagina ufficiale social di Amici 21, è stato pubblicato un video con gli auguri dei vari allievi protagonisti di questa edizione e sia Mattia che Christian sono presenti.

Questo vuol dire che i due ballerini sono rientrati di nuovo all'interno della scuola, pronti a mettersi in gioco per questo secondo round dell'avventura che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa ventunesima stagione di grande successo in onda su Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni legate alla nuova registrazione di Amici 21 del 4 gennaio, in onda domenica 9 gennaio in tv, rivelano che si parlerà anche delle vicende delle cantanti Rea e Nicol, lasciate in sospeso al termine del 2021.

Rea e Nicol a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 21 registrazione 4 gennaio

Il prof Rudy Zerbi non si è fatto problemi a mettere in discussione la permanenza delle due allieve all'interno del cast di Amici 21, tanto da arrivare a dire che avrebbe potuto eliminarle direttamente, senza permettere loro di affrontare delle sfide.

Insomma il destino di Rea e Nicol sembra essere appeso ad un filo e, solo nel corso della prima puntata di Amici 21 del 2022, si scoprirà il verdetto finale del prof Zerbi per le due cantanti che, secondo lui, non si sarebbero impegnate più di tanto per mantenere il loro posto all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Nel caso in cui entrambe dovessero essere fatte fuori dal programma, Zerbi potrebbe sostituirle con due nuove allieve pronte a mettersi in gioco e a conquistare l'accesso alla fase serale del talent show, previsto per la prossima primavera.