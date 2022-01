La scuola di Amici ha ufficialmente riaperto: sabato 8 gennaio è stata registrata la prima puntata del 2022, quella che sarà trasmessa in televisione su Canale 5 domenica 9.

Gli spoiler che stanno circolando sul web in queste ore, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato, anzi anche Cosmary è riuscita a convincere la maestra Celentano del suo talento nel ballo. Arisa e Coez sono gli ospiti del 15° speciale.

News sulle riprese di Amici 21

Domenica 9 gennaio ricomincerà la regolare programmazione di Amici: a partire dalle ore 14, infatti, sarà trasmessa la puntata che Maria De Filippi ha condotto nelle scorse ore.

Le anticipazioni fornite da chi era presente in studio fanno sapere che solamente LDA ha affrontato una sfida. Il ragazzo si è proposto per un confronto immediato con Berna e, per volere di un giudice esterno, è risultato il migliore.

Nessun altro talento si è misurato con un aspirante allievo nel corso della registrazione dell'8 gennaio, anche perché c'erano degli infortunati (Carola e Mattia) e dei "panchinari" (Cristiano era presente ma non si è esibito non si sa per quale ragione).

La classe ha accolto una nuova ballerina: i professori sono rimasti colpiti da Alice ai casting ma, non volendo togliere il banco a nessuno dei titolari, è stata fatta entrare nella classe senza sfide o faccia a faccia.

Amori e baci nella casetta di Amici

Le anticipazioni della quindicesima puntata di Amici, aggiornano i fan anche sugli amori che sono nati all'interno della casetta.

Maria De Filippi, infatti, ha mandato in onda diversi filmati, tra i quali spiccano quelli dedicati a due coppie del cast.

Sissi e Dario sono stati protagonisti di un video nel quale si mettevano in risalto le doti da baciatrice della ragazza, mentre Alex e Cosmary hanno rotto il ghiaccio e si sono scambiati effusioni davanti alle telecamere durante le vacanze.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono stati approfonditi anche altri argomenti extra scolastici come: la mancata collaborazione di Albe nelle faccende domestiche, i compiti non svolti dai ragazzi durante la pausa e la decisione dei produttori di non produrre l'inedito di Elena.

A proposito della cantante, Rudy Zerbi ha convocato una giovane che potrebbe prendere il posto della sua allieva: il prof non è contento del rendimento della siciliana e sta seriamente pensando di sostituirla.

La classifica di Arisa ad Amici

La gara interna tra i cantanti è stata giudicata dall'ex professoressa Arisa. L'artista ha ascoltato le cover dei titolari della scuola e ha assegnato loro i voti.

Al primo posto si è classificata Sissi con 10, al secondo LDA con 9, terzi a pari merito Alex, Rea e Crytical con 8.

Albe, Luigi e Nicol hanno ottenuto i voti più bassi quindi la prossima settimana dovranno affrontare una sfida per riconfermarsi nel cast.

A proposito di conferme, la maestra Celentano ha deciso di dare un'opportunità a Cosmary. Dopo averle sospeso la maglia per due settimane consecutive, la docente di danza classica ha accolto nel proprio team la ballerina che inizialmente non apprezzava e che le era capitata quasi per caso.

Mattia, Carola e Cristiano non si sono esibiti, mentre Serena, Christian e Dario hanno portato a termine dei compiti che gli sono stati assegnati durante le vacanze: gli insegnanti sono rimasti abbastanza soddisfatti di tutte le performance, tant'è che nessun talento è stato messo in discussione.

Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini hanno partecipato alla registrazione dell'8 gennaio da casa: i tre prof erano in collegamento e non in studio, ma non sono trapelate ulteriori informazioni a riguardo.