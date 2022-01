L'appuntamento con Amici 21 ritorna in onda domenica 9 gennaio su Canale 5 con una nuova puntata. Il talent show tornerà così a far compagnia al pubblico della domenica pomeriggio Mediaset dopo la pausa di circa tre settimane dovuta al periodo natalizio. Un appuntamento molto atteso e che si preannuncia denso di sfide e colpi di scena per i concorrenti che stanno portando avanti questo percorso. Occhi puntati in primis su Carola e Mattia, costretta a fermarsi a causa di un infortunio.

Carola e Mattia si sono fatti male: anticipazioni Amici 21 del 9 gennaio 2022

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova puntata di Amici 21 in programma domenica 9 gennaio su Canale 5, rivelano che i ballerini Carola e Mattia saranno impossibilitati ad esibirsi dal vivo in studio.

I due allievi si sono fatti male e quindi, a causa di questo infortunio, non potranno mettere in scena la loro arte nel corso di questa puntata del programma di Maria De Filippi.

In studio presente anche il ballerino Cristiano che, tuttavia, non si è esibito dal vivo.

Cosmary ottiene di nuovo la maglia: anticipazioni Amici 21

E poi ancora spazio alle vicende della ballerina Cosmary, duramente criticata a bersagliata dalla prof Alessandra Celentano, la quale aveva scelto di sospenderle la maglia.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 9 gennaio, rivelano che alla fine, Cosmary ha riottenuto di nuovo la maglia e quindi continua ad essere a tutti gli effetti una delle allieve del talent show di Maria De Filippi.

Gli spoiler di questa nuova registrazione del talent show che andrà in onda domenica pomeriggio in tv, inoltre, rivelano che in studio non erano presenti ben tre professori.

Assenti tre prof in studio: spoiler Amici 21 domenica 9 gennaio 2022

Trattasi di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini: i tre si sono collegati soltanto da casa e non si esclude che il motivo possa avere a che fare col Covid-19.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 9 gennaio nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che Serena ha avuto modo di esibirsi in un compito della prof Celentano che si è complimentata con lei ribadendo, però, il problema fisico della ragazza.

Serena, tuttavia, ha ottenuto il premio Tim di questa settimana. Anche Christian, in questa nuova puntata del talent show di Maria De Filippi, ha eseguito un compito della prof Celentano.

Il ballerino si è esibito sui tacchi ma, il risultato finale, non ha convinto più di tanto la prof che lo ha duramente criticato in puntata.

Per quanto riguarda, invece, la classifica inediti di questa settimana, a stilarla è stata Arisa che ha piazzato ai primi posti Sissi e Luca D'Alessio.