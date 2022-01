Avanza il successo di LDA, protagonista della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il figlio di Gigi D'Alessio si è aggiudicato il primo disco di platino in carriera, reduce dal primo disco d'oro. Traguardi importanti che il 18enne ha conseguito con il primo inedito lanciato nella scuola di Canale 5. Con la nuova certificazione Fimi, diventa il primo della classe-canto a raggiungere tale traguardo non solo nell'edizione in corso, ma anche rispetto a tutte le passate edizioni del talent.

Amici 21, successo per il brano 'Quello che fa male'

A rendere nota la notizia del primo platino di LDA è stata FIMI, la Federazione industria musicale italiana, attraverso i profili social. Il pupillo di Rudy Zerbi in corsa ad Amici 21 ha superato le 70mila copie vendute con 'Quello che fa male', raggiungendo il disco di platino dopo il primo disco d'oro ottenuto in carriera.

Un record nel record. Il figlio di Gigi D'Alessio è il primo a raggiungere la certificazione di disco di platino non solo della rinnovata classe canto, ma anche rispetto a tutti gli altri concorrenti cantanti che si sono susseguiti nella storia del talent-show.

LDA batte il record di Sangiovanni

In proporzione con la tempistica del platino che Sangiovanni ha ottenuto ad Amici 20, LDA sbaraglia la concorrenza persino del suo predecessore.

L'ex Amici ha ottenuto il platino con il primo inedito lanciato nella scuola - Lady- nell'aprile 2021. Quindi, 7 mesi dopo l'inizio del talent. Mentre LDA ha anticipato il predecessore del record a soli 4 mesi dall'inizio del suo percorso intrapreso nella scuola.

Il figlio d'arte spopola su Spotify Italia

LDA ha raggiunto il primo disco di platino in primis grazie agli ascolti raggiunti con Quello che fa male, su Spotify Italia.

E gli stream per lui crescono in modo costante, seppur a diversi mesi dal rilascio del primo inedito. Il 18enne è in salita alla posizione 38 con 'Quello che fa male' che registra oltre 94mila ascolti giornalieri, nella Top 50 su Spotify Italia aggiornata al 3 gennaio 2022. La classifica accoglie le 50 canzoni che registrano il maggior numero di riproduzioni giornaliere e viene aggiornata all'ordine del giorno, ogni 24 ore.

Nel frattempo sale l'attesa generale per il ritorno in tv del talent di Canale 5 post-festività natalizie. Stando alle ultime anticipazioni tv riprese da Gossip e Tv, il talent potrebbe tornare a registrare per la nuova puntata, il 5 gennaio 2022. La prima puntata del 2022, quindi, potrebbe andare in onda il 9 gennaio 2022. Mentre il primo daytime del 2022 è previsto per il 10 gennaio 2022, in concomitanza con il rientro dalle vacanze natalizie previsto in tv per Uomini e donne.