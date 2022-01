Nella puntata speciale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 30 gennaio, a causa dello stop alle registrazioni per alcuni casi di positività al Covid, c'è stato un colpo di scena inaspettato. I ragazzi della scuola hanno raccontato le loro esperienze e Carola ha fatto una confessione davvero molto importante, che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

Carola confessa il suo amore a Luigi

La puntata speciale di Amici 21 è stata davvero molto emozionante. Alcuni degli allievi della scuola hanno raccontato in prima persona il loro percorso e le emozioni che hanno vissuto.

La storia di Carola Puddu, ballerina di danza classica, ha colpito molto i telespettatori, soprattutto per il suo modo così semplice di aprire completamente il suo cuore. La ragazza ha spiegato che il suo rapporto con Luigi Strangis ha influenzato moltissimo il suo percorso. La ballerina ha sottolineato di voler avere sempre tutto sotto controllo e questo l'ha portata a rovinare quel rapporto speciale che stava creando con il cantante. I due si sono allontanati, nonostante fosse evidente a tutti che ci fosse del tenero, ma questo "distacco necessario" non ha mutato il loro affetto. Carola e Luigi continuano a volersi bene e lui è stato fondamentale per rendere l'esperienza della ballerina ancora più importante e speciale.

Amici, Carola: 'Mi stavo innamorando di lui'

"Sarebbe stato più semplice ammettere che mi stavo innamorando di lui" ha spiegato Carola, sottolinenando che in realtà non lo ha mai ammesso né a lui né a se stessa. "Sapevo che tanto avrei perso" ha aggiunto. Il sentimento che provava la ballerina nei confronti di Luigi non era ricambiato e quando lo ha capito per lei è stato molto difficile.

La Puddu ha raccontato che quello che li ha sempre legati era il dolore che avevano vissuto e le loro fragilità, ma il loro distacco le è servito per capire i suoi sentimenti, ma anche per riprendere in mano il suo percorso, con grande concentrazione e grande attenzione alla sua disciplina. La ballerina è andata avanti, pensando solo alla danza, anche se Luigi rimane molto importante per lei.

Il percorso di Carola ad Amici di Maria De Filippi

La ballerina ha avuto un percorso molto importante all'interno della scuola di Maria De Filippi. Il suo grande talento è stato sempre apprezzato da tutti i professori, a partire da Alessandra Celentano, che per lei ha sempre speso bellissime parole. Carola ha mostrato a tutti di essere una bravissima ballerina, ma non sono mancati i momenti difficili, in cui si è sentita più insicura e meno consapevole delle proprie qualità. La ballerina ha raccontato di essere rimasta ferma per tre settimane e di aver sofferto di sciatica. Una dura prova, che le ha insegnato tanto.