La terza e ultima puntata de La Sposa andrà in onda domenica 30 gennaio su Rai 1. La miniserie televisiva diretta da Giacomo Campiotti e co-prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy è ambientata in Italia, tra la Calabria e il Veneto, alla fine degli anni Sessanta e ha come protagonista Serena Rossi, che interpreta Maria Saggese: la donna si è trasferita dalla Calabria al Nord Italia, accettando un matrimonio per procura, nell'Italia degli anni Sessanta. Oltre a Serena Rossi, nel cast troviamo Giorgio Marchesi, nel ruolo di Italo Bassi.

La Sposa, terza e ultima puntata: Maria resta incinta, Italo perde la vita

Nella terza e ultima puntata de La Sposa, Maria deciderà di tornare in Veneto e il suo rapporto con Italo migliorerà di giorno in giorno, tanto che i due decideranno di avere un bambino. Sarà così che Maria resterà incinta, ma accadrà qualcosa di assai inaspettato. Una sera come tante, infatti, il piccolo Paolino sarà attratto da una strana sagoma scura e si recherà da solo in cortile, ma proprio in quel momento scoppierà un terribile incendio. Il bambino rischierà la vita, ma sarà aiutato da suo padre Italo: nel tentativo di aiutare Paolino, Bassi perderà la vita tra le fiamme. La morte di Italo lascerà un grande vuoto nel cuore di Maria e per lei non sarà facile gestire tutta la situazione da sola: con il passare dei giorni la donna si sentirà sempre più affaticata e avrà diversi malori.

La Sposa, terzo episodio: Maria dà alla luce Vittoria

Nel terzo episodio de La Sposa, la salute di Maria peggiorerà sempre di più e per poter salvare la vita del bambino che porta in grembo dovrà ricoverarsi in ospedale quanto prima. Durante la sua assenza Saggese deciderà di affidare il piccolo Paolino a Nunzia. Successivamente Maria Saggese darà alla luce una bambina e la chiamerà Vittoria, ma il suo ricovero durerà più del previsto.

Una volta tornata a casa, però, la donna dovrà affrontare alcuni problemi: Maria, infatti, scoprirà che Paolino è stato rinchiuso presso un istituto, per volere di Antonio. Per Saggese non sarà facile affrontare l'ennesima difficoltà, ma alla fine vincerà anche questa battaglia e riuscirà a riportare Paolino a casa, insieme alla piccola Vittoria.

Infine, Maria riuscirà a realizzare il sogno del suo amato Italo e di Vittorio, così farà nascere la prima cooperativa gestita da sole donne.

Dove guardare in streaming online le puntate de La Sposa

Nell'attesa che vada in onda la terza e ultima puntata de La Sposa è possibile rivedere la prima e la seconda puntata in streaming online, attraverso il sito dedicato RaiPlay.it. L'iscrizione alla piattaforma è completamente gratuita e al suo interno è possibile trovare anche altri contenuti interessanti, come gli extra riguardanti il backstage.