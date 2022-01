Cambio programmazione in casa Rai per il prossimo febbraio 2022. Le novità riguarderanno la fiction La Sposa con Serena Rossi, che chiuderà i battenti, così come per la serie tv Doc 2 - Nelle tue mani con Luca Argentero, infatti ci sarà una settimana di stop dovuta alla messa in onda della 72esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus.

Chiude La Sposa con Serena Rossi: cambio programmazione Rai febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di febbraio riguarda la serata della domenica, dove si assisterà alla chiusura della prima stagione de La Sposa.

La fiction con Serena Rossi, infatti, risulta composta da soli tre appuntamenti e saluterà definitivamente il pubblico il prossimo 30 gennaio, quando andrà in onda la terza e ultima puntata di questa prima stagione.

Al momento non si hanno ancora notizie certe sul futuro della serie e se ci sarà una seconda stagione di questo prodotto.

Di sicuro però dalla domenica successiva, ossia dal 6 febbraio, la prima serata domenicale di Rai 1 subirà un cambio programmazione e dopo La Sposa arriverà un'altra fiction molto amata e seguita dal pubblico.

Trattasi de L'Amica Geniale 3, la serie ambientata a Napoli che tornerà in onda con l'attesissima terza stagione che si preannuncia densa di colpi di scena e sorprese scoppiettanti.

Cancellata la puntata di Doc 2 per il Festival di Sanremo 2022

Il cambio programmazione Rai di febbraio riguarda anche la seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie con protagonista Luca Argentero, che continua a registrare un boom di ascolti nella prima serata della rete ammiraglia.

Ebbene, con la messa in onda del Festival di Sanremo 2022, la fiction Doc 2 sarà cancellata dalla programmazione.

Giovedì 3 febbraio in prime time su Rai 1 andrà in onda la terza delle cinque serate dedicate al 72esimo Festival della Canzone italiana di Sanremo condotto da Amadeus, di conseguenza non ci sarà spazio per la fiction medical con Luca Argentero, che osserverà un turno di stop.

Al sabato sera arriva Amadeus: cambio programmazione Rai febbraio

La programmazione di Doc 2 tornerà a essere "standard" a partire dalla settimana successiva, quando la fiction tornerà in onda regolarmente di giovedì sera sempre in prime time su Rai 1.

Occhi puntati anche sul sabato sera di Rai 1. Dopo la finale del Festival di Sanremo 2022, non ci sarà più Carlo Conti con il suo Tali e Quali Show.

Al sabato sera, infatti, arriverà Amadeusl che condurrà una nuova versione di Affari Tuoi, il game show dei pacchi che tornerà in onda in prima serata con un nuovo ciclo di appuntamenti.