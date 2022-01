Nonostante il periodo difficile, la scuola di Amici va avanti. Domenica 30 gennaio andrà in onda su Canale 5 uno speciale del talent dedicato al percorso degli allievi, una serie di video in cui cantanti e ballerini ripercorreranno la loro esperienza tra momenti felici e altri duri.

Stando a quanto circola insistentemente sui social, sulle pagine "specializzate, di anticipazioni del talent, la prossima registrazione sarebbe prevista per venerdì 4 febbraio, giorno in cui Maria De Filippi dovrebbe tornare a condurre il consueto appuntamento settimanale con il pubblico in studio.

Aggiornamenti sui futuri appuntamenti con Amici

Gli addetti ai lavori non l'hanno confermato, ma pare proprio che il Covid stia mettendo a dura prova il normale svolgimento della ventunesima edizione di Amici.

Voci sempre più insistenti, infatti, sostengono che questa settimana non c'è stata nessuna registrazione a causa dell'alto numero di contagi da Coronavirus tra i ballerini professionisti del cast. Pertanto la produzione avrebbe deciso di annullare la diciottesima puntata e andare in onda con un appuntamento inedito.

Domenica 30 gennaio, dunque, a partire dalle ore 14 sarà trasmesso uno speciale del talent-show interamente dedicato al percorso dei ragazzi della scuola: saranno gli stessi alunni a raccontarsi, ripercorrendo le tappe più importanti della loro avventura nel programma condotto da Maria De Filippi.

La data del ritorno in studio dei protagonisti di Amici

Lo speciale di Amici che andrà in onda il 30 gennaio, durerà 90 minuti e proporrà ai telespettatori le parole con le quali i ragazzi della classe hanno deciso di raccontarsi in vista dell'inizio del serale.

La diciottesima puntata del talent-show, dunque, terminerà alle ore 15:30, passando il testimone a un nuovo appuntamento di Verissimo (che questa settimana durerà più del solito).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La programmazione del format Mediaset, però, dovrebbe tornare quella di sempre già a partire dalla prossima settimana. Sui social network, infatti, circola la data in cui è stata fissata la registrazione dello speciale che sarà trasmesso in televisione domenica 6 febbraio: salvo ulteriori cambiamenti dell'ultima ora o annullamenti, le riprese di Amici 21 ricominceranno venerdì 4 febbraio.

Conto alla rovescia per l'inizio del serale di Amici

Ricapitolando, il 30 gennaio andrà in onda uno speciale di Amici in cui tutti i ragazzi della scuola racconteranno il loro percorso fino ad ora, mentre venerdì 4 febbraio sarà registrata la diciannovesima puntata, che sarà trasmessa in televisione domenica prossima 6 febbraio.

La produzione del talent non si è sbilanciata sui motivi che hanno portato all'annullamento delle riprese di questa settimana, ma pare che molti ballerini professionisti siano risultati positivi al Covid e che quindi siano in isolamento in attesa di negativizzarsi.

I cantanti e i ballerini della ventunesima edizione, infatti, sono concentrati nel raggiungere un obiettivo importantissimo: approdare alla fase serale del programma, quella che debutterà su Canale 5 a metà marzo (si parla di sabato 12 come possibile data d'esordio).

I professori, intanto, stanno mettendo a dura prova i titolari per cercare di capire chi di loro merita di partecipare al prime time: non è detto, infatti, che tutti gli alunni attualmente nel cast riescano ad ottenere il pass per la prima puntata.