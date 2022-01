Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Non mi lasciare, nella seconda puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:25 il prossimo lunedì 17 gennaio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nella seconda puntata in cui andranno in onda il terzo ed il quarto episodio della fiction, la protagonista Elena Zonin interpretata dall'attrice Vittoria Puccini continuerà le sue indagini dove le aveva lasciate nell'ultimo appuntamento e si ritroverà a dover superare nuovi conflitti legati alla storia di un altro personaggio, Angelo.

Anche in questo secondo appuntamento, Elena verrà affiancata dal suo ex fidanzato Daniele.

Inoltre, la protagonista oltre a poter riprendere le sue indagini, avrà anche l'opportunità di poter lavorare con una task force che è specializzata contro la rete di pedofili. Quindi, questa volta Elena potrà andare fino in fondo alla sua indagine su cui lavora da 7 anni.

Elena riprenderà le sue indagini insieme ad un team di esperti

Nel terzo episodio della fiction Non mi lasciare, Angelo si ritroverà prigioniero all'interno di una stanza buia. Nel mentre, Elena riuscirà ad ottenere il permesso di riprendere le indagini e questa volta verrà affiancata da una task force specializzata contro la rete di pedofili.

La protagonista insieme al suo team di esperti riuscirà a scoprire che Gilberto credeva di chattare con una ragazzina di nome Sofia su un social network. Infatti, la vittima voleva anche lasciare la città insieme a Sofia e aveva un appuntamento con lei il giorno in cui è morto, in quanto invece della ragazzina si è presentato un uomo che l'ha rapito e caricato su una barca.

Elena scoprirà che l'uomo che ha rapito Gilberto si chiama Pietro Tomà

Invece, nel quarto episodio della fiction targata Rai 1, Elena scoprirà il nome dell'uomo che ha rapito Gilberto: Pietro Tomà. Inoltre, dalle indagini del vice questore risulterà anche che l'indagato è cresciuto all'interno di un orfanotrofio.

Elena con l'aiuto del suo ex fidanzato e attuale collega Daniele, riuscirà ad intrufolarsi a casa di Pietro e scoprirà che l'uomo è implicato in una serie di rapimenti di minori.

Dove rivedere le puntate di Non mi lasciare

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della seconda puntata della fiction Non mi lasciare, per scoprire ulteriori novità riguardo alle indagini del vice questore Elena Zonin. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti della serie televisiva potrà farlo in qualsiasi momento tramite la piattaforma gratuita di Rai play. L'appuntamento con la seconda puntata è invece il prossimo lunedì 17 gennaio alle 21:25 su Rai 1.