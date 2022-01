La fiction La Sposa con Serena Rossi prosegue l'appuntamento domenica 23 gennaio con la seconda puntata e le anticipazioni promettono molte emozioni per i telespettatori di Rai 1. Italo sarà finalmente scagionato dalla pesante accusa di aver ucciso sua moglie, ma l'uomo non si darà pace e tenterà un gesto estremo. Sarà Maria a salvare suo marito e i due si avvicineranno molto, ma presto ci saranno dure prove da affrontare. Vittorio dovrà lasciare la gestione del casale che finirà nelle mani di Maria che conquisterà il cuore di tutti e anche di Italo, ma presto la donna dovrà tornare in Calabria per la malattia del fratello e affrontare il passato che busserà alla sua porta proprio quando nel presente sembrava aver trovato la sua felicità.

Maria salverà Italo e tra i due nascerà un sentimento vero

Le anticipazioni della seconda puntata de La Sposa in onda domenica 23 gennaio raccontano che Italo sarà finalmente libero da ogni accusa sulla morte di sua moglie Giorgia. Dopo l'autopsia, infatti, sarà escluso ogni coinvolgimento dell'uomo che comunque sarà distrutto dalla perdita della sua prima moglie e per questo deciderà di togliersi la vita. Sarà l'intervento tempestivo di Maria ad impedire il peggio e questo avvicinerà molto Italo alla sua nuova moglie. Nel frattempo, il fratello di Giorgia, tornato in paese per il funerale di sua sorella, aiuterà Giulio ad incastrare Vittorio per i suoi raggiri e la situazione degenererà in una vendetta.

Gli uomini arriveranno alle mani e per lo zio di Italo sarà molto dura andare avanti con la gestione del casale.

Maria conquisterà la fiducia dei braccianti: anticipazioni La Sposa

Nella seconda puntata de La Sposa del 23 gennaio, le anticipazioni rivelano che Vittorio dovrà rinunciare al suo lavoro al casale e siccome Italo non sarà presente per prendere le redini di tutto dovrà farlo Maria.

La donna in questo nuovo ruolo dimostrerà di avere un forte carisma e i braccianti inizieranno finalmente a rispettarla, grazie alle sue straordinarie capacità. Anche il rapporto tra Maria e il piccolo Paolino si consoliderà e questo farà anche riavvicinare il bambino allo zio. Quando Italo sarà di ritorno, Maria sembrerà molto più vicina a suo marito e tra loro nascerà un sentimento vero.

La serenità che si verrà a creare dopo tanta sofferenza, tuttavia, durerà poco, perché arriverà una telefonata dalla Calabria che sconvolgerà tutti gli equilibri.

Il ritorno di Antonio metterà Maria in crisi: anticipazioni seconda puntata di domenica 23 gennaio

Le anticipazioni de La Sposa di domenica 23 gennaio spiegano che nella seconda puntata Maria dovrà lasciare in fretta il casale per precipitarsi nella sua terra d'origine dopo aver saputo che suo fratello si è ammalato di tifo. Quando tornerà a casa, Maria incontrerà Antonio, il suo primo amore, e verrà anche a sapere che è stato grazie a lui se suo fratello si è salvato. Antonio, infatti, è diventato molto importante e quindi ha permesso al ragazzo un ricovero tempestivo in clinica.

Inoltre, grazie all'uomo Giuseppe potrebbe avere un lavoro nel settore dell'edilizia in cui si è affermato. Rivedere il suo primo amore risveglierà in Maria i sentimenti di un tempo, anche se lei continuerà a pensare anche alla vita lasciata al Nord. Un giorno ritornerà Italo, intenzionato a riconquistarla e tutto cambierà nuovamente: per Maria sarà molto difficile capire cosa vuole e nel frattempo, Vittorio avrà un malore e finirà in ospedale.