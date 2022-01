Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 4 febbraio 2022 sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, l’attenzione si focalizzerà maggiormente su Chiara. La ragazza, dopo la morte del padre, si ritroverà a cedere alla droga e prossimamente sarà ad un passo dall’essere colta in flagrante. La presenza di Katia finirà per puzzare a Giulia Poggi, la quale intuirà che qualcosa stia tenendo l’ex di Franco nel capoluogo campano. Bianca, invece, avrà uno scontro aperto con Katia.

Il ritorno di Giancarlo scuoterà il ritrovato equilibrio di Silvia e Rossella, ma la ragazza sarà soprattutto indecisa sul da farsi con Riccardo. Alberto cambierà atteggiamento con Clara e questo confonderà le idee nella mente della donna.

Anticipazioni Un posto al sole prossime puntate: nuove tensioni tra Silvia e Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giancarlo offrirà il suo supporto a Silvia, la quale lo accetterà. Successivamente la donna, proprio per colpa dell’amante, si ritroverà ancora una volta a vivere delle tensioni con la figlia Rossella. Marina avrà un confronto alquanto sofferto con Fabrizio Rosato che lo porrà davanti ad un bivio. Roberto, nel frattempo, si mostrerà determinatissimo a voler ricucire la sua relazione con Marina Giordano, ma la donna proverà dei sentimenti a dir poco contrastanti e che la dilanieranno nel profondo: alla fine che cosa deciderà di fare?

Intanto a Palazzo Palladini, una pressata Chiara, troverà riparo nelle parole di Nunzio. La ragazza, infatti, sarà pressata dalla proposta che Roberto Ferri e Filippo le hanno fatto. Successivamente si ritroverà a trascorrere una serata con Nunzio, che però anziché avvicinarli sortirà l’effetto opposto.

Un posto al sole: Chiara si droga, il consiglio sbagliato di Mariella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole i telespettatori assisteranno ai tormenti di Franco in quanto padre. L’uomo, per l’esattezza, sarà preoccupato per la figlia Bianca. Mentre Nunzio si industrierà per scovare un bel posticcino con cui trascorrere una serata assieme a Chiara, la ragazza mostrerà dei preoccupanti segni di dipendenza dalla cocaina.

Le parole di Roberto risuoneranno nella mente di Marina che apparirà sempre più divisa e confusa. La donna vorrebbe aiutare il marito Fabrizio a superare il difficile momento in cui si ritrova, ma allo stesso tempo vorrebbe ritornare insieme a Roberto. Mariella, del tutto preoccupata per gli eccessivi cambiamenti di Sasà, imposti da Sarti, finirà per offrirgli un consiglio sbagliato. Successivamente, quando il vigile avrà l’occasione di poter incontrare l’ultima persona con cui sta chattando, Bice e Mariella avranno delle opinioni diametralmente opposte sul da farsi!

La decisione di Alberto e i sospetti su Katia: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, un caso legale, che sta tenendo molto indaffarato Niko, finirà per far maturare un’importante decisione in Alberto e che finirà per gettare ancora di più in confusione Clara.

Chiara, sempre più in balia della droga, rischierà di venire scoperta. Dopo la deludente prestazione all’interrogazione scolastica, Bianca se la prenderà apertamente con Katia. Insomma per la bambina, il periodo difficile dovuto all’assenza della mamma, proseguirà. E mentre Renato e Raffaele si daranno battaglia a scacchi, Giulia Poggi troverà sospetta la permanenza a Napoli di Katia Cammarota e intuirà che ci sia qualcosa dietro.