Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Love is in the air trasmesse dal 31 gennaio al 4 febbraio su Rai 1. Le trame della Serie TV narrano che l'amicizia tra Serkan Bolat e Eda Yildiz con Engin e Piril rischierà di infrangersi a causa di una competizione per un posto all'interno di una scuola.

Anticipazioni Love is in the air: puntate 31 gennaio - 4 febbraio

Le anticipazioni di Love is in the air sulle puntate trasmesse dal 31 gennaio al 4 febbraio in prima visione assoluta rivelano che i sospetti di Aydan saranno certezze quando scoprirà che Serkan non è altro che il figlio di Kemal.

Pertanto, la donna cercherà un modo per dire la verità a entrambi.

Piril e Engin, intanto, chiederanno a Serkan un giorno di permesso visto che devono recarsi a sostenere un colloquio presso la direzione scolastica, dove hanno intenzione d'iscrivere il loro figlio Can. Eda e l'architetto, a questo punto, scopriranno che i loro amici hanno evitato di informarli di questa decisione in quanto temono che possano portarli via l'unico posto disponibile. Per questo motivo, la coppia si arrabbierà moltissimo e Kiraz desidererà frequentare la stessa scuola di Can.

L'amicizia tra Serkan e Eda con Engin e Piril entra in crisi

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda e Serkan proveranno a iscrivere la loro figlioletta nella stessa scuola di Can, se l'impresa non si rivelasse più difficile del previsto.

Pertanto, i due chiederanno aiuto ad Aydan, che chiederà in cambio una cena con suo figlio e Kemal. Ed ecco che la signora Bolat proverà a corrompere la direttrice della scuola, mettendo a repentaglio il desiderio della nipote. Fortunatamente Ayfer interverrà in tempo per evitare guai peggiori.

Dopodiché, i genitori di Kiraz insieme a Engin e Piril entreranno in competizione per accaparrarsi l'unico posto disponibile.

Un test che manderà in crisi l'amicizia tra le due coppie. A tal proposito, la giuria scolastica indagherà meticolosamente sulla vita privata dei nostri protagonisti, portando alla luce alcuni scheletri nell'armadio. Alla fine, i giudici non riterranno le due coppie non idonee, senza possibilità di appello.

Kerem medita di partire

Pina, intanto, riceverà una telefonata che non farà piacere a Kerem. Dopo questa conversazione, il giovane penserà di partire. Nel frattempo, Melo confesserà ad Ayfer di amare Burak, che però non si ricorderà del loro bacio in quanto era ubriaco.

Il segreto di Aydan, invece, verrà scoperto da Kiraz, Can e Ayfer e per questo sarà costretta a svelare Serkan che il suo vero padre non è Alptekin ma bensì Kemal. Tuttavia, la signora Bolat non avrà il coraggio di informarlo a voce, ma al contrario userà un messaggio telefonico.