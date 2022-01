Ormai è cosa nota che la love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia giunta al capolinea: a quasi sei mesi dalla nascita della loro piccola Luna Marì, la show-girl e il parrucchiere si sono detti addio. Sebbene non siano mai giunte dichiarazioni ufficiali da parte di nessuno dei due, le voci di crisi che circolavano in rete da tempo sono state confermate indirettamente da Belen stessa che dopo aver trascorso il Natale in montagna con la famiglia è volata in Uruguay con l'amica Patrizia Griffini. Di Antonino neanche l'ombra: tra i due i rapporti sarebbero ridotti a quelli di due genitori separati.

Ma a quanto pare Spinalbese non è disposto a rinunciare alla bella argentina: secondo il settimanale Diva e Donna, lo spezzino non si sarebbe rassegnato alla rottura e si starebbe adoperando per riconquistare la madre di sua figlia.

Antonino sarebbe ancora innamorato della Rodriguez

Il settimanale Diva e Donna non ha dubbi: Antonio è ancora profondamente innamorato di Belen. Il giornale ha riportato alcune news che riguardano i retroscena che si nascondo dietro l'addio dei genitori di Luna. Spinalbese, puntando sulla presenza della figlioletta, ogni giorno manderebbe moltissimi messaggi alla sua ex con la speranza che Rodriguez alla fine ceda e gli conceda una nuova possibilità.

Sempre secondo i rumor che circolano in rete, la scelta di chiudere la relazione sarebbe stata presa da Belen, forse per un possibile tradimento di Antonino con una donna che lavora dietro le quinte dello spettacolo.

Di tale informazione, però, non vi sono conferme di alcun tipo anche se la showgirl ha detto scherzando in una sua Instagram Story di essere certa di essere stata tradita. Anche in questo caso nessun riferimento chiaro allo spezzino, ma vista la rottura con quest'ultimo abbastanza fresca, i fan di Belen hanno subito collegato le parole alla figura del parrucchiere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Belen avvistata con Stefano

Nel frattempo, non si placa l'interesse del mondo del Gossip intorno alla persona di Belen. Al ritorno dal suo viaggio in Uruguay ad attenderla in aeroporto c'era un uomo. Ma non un uomo qualunque, bensì Stefano De Martino, suo ex marito nonché padre del primogenito Santiago. Vedere gli ex coniugi complici e sorridenti ha fatto subito pensare ad una ritorno di fiamma.

Sarà davvero così oppure si tratta solo di affetto tra Stefano e Belen che condividono il grande amore per il loro ometto?

Non è dato di saperlo, o almeno non adesso, anche se ormai Belen ha abituato i suoi fan ai colpi di scena soprattutto per ciò che concerne la sua vita settimanale. Come andrà a finire tra la Rodriguez e Antonino solo il tempo potrà dirlo, ma di certo lo spezzino dovrà guardarsi le spalle dai corteggiatori di Belen, anche da quelli che provengono dal passato della showgirl.