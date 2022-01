L'ingresso di Alessandro Basciano al GFVip ha innescato nuove dinamiche. Il giovane ligure ha intrapreso una relazione con Sophie Codegoni, mettendo a rischio l'amicizia tra la 19enne milanese e Jessica Selassié. Parlando con la sua fidanzata, il 30enne ha sostenuto che la Principessa sia cotta di lui al punto da mettere in secondo piano l'amicizia con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Le sensazioni di Alessandro

In seguito all'arrivo di Basciano nella casa del GFVip, Jessica aveva confidato di essere incuriosita dal nuovo coinquilino. Tuttavia, quest'ultimo non ha mai avuto dubbi su chi corteggiare: la scelta infatti, è ricaduta fin dal primo momento su Sophie.

Nella serata di giovedì 13 gennaio, Alessandro ha cercato di mettere in guardia la fidanzata dall'atteggiamento della Principessa. Il diretto interessato ha sostenuto che la 26enne sia cotta di lui: "Ti dico al 100% se io le do modo, lei ci sta anche davanti a te e viene con me". Dunque, il 30enne genovese ha lasciato intendere che Jessica si approfitta della bontà della sua amica: "Se ne frega altamente dei tuoi sentimenti". Di fronte ai dubbi di Codegoni, Basciano ha chiesto all'ex tronista di Uomini e Donne di fidarsi di lui.

Il gieffino ha rincarato la dose sulla Principessa: "Lei è spudorata, è matta, pazza". Infine, Basciano ha chiesto a Sophie di dedicare più tempo alla loro relazione piuttosto che a coltivare l'amicizia con Jessica.

La reazione di Sophie

In seguito alla riflessione di Basciano, Sophie è apparsa dubbiosa. La diretta interessata ha ammesso di non credere alle parole del fidanzato: "Dici? Non dirmi ste robe. Non arriverebbe a questo punto, spero..." Sebbene la 19enne milanese abbia cercato di spezzare una lancia a favore dell'amica, al tempo stessa ha rivelato un retroscena accaduto in confessionale.

Come spiegato da Codegoni, lei e Jessica si trovavano in confessionale quando, per gioco, ha lanciato un'ipotesi: "Tu sposerai Ale e io farò la damigella". Secondo quanto riportato da Sophie, l'amica anziché glissare avrebbe acconsentito: "Sembrava seria quando ha risposto, non puoi capire".

Jessica non sarebbe più interessata a Basciano

Nonostante le convinzioni di Alessandro Basciano, Jessica da tempo ha precisato di non essere più interessata al nuovo coinquilino. Parlando con Lulù, la 26enne ha ammesso che si era trattata di un'infatuazione. Dal momento che il 30enne ha scelto la sua amica Sophie, lei se ne è fatta una ragione.

Insomma, Basciano avrebbe cercato di mettere in cattiva luce Jessica. Quest'ultima, però, avrebbe già voltato pagina. Nel frattempo, i fan della Principessa chiedono agli autori del GFVip di mandare in onda una clip relativa alla chiacchierata tra i due fidanzati.