Sulla storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è calato il gelo. Le voci di rottura si inseguono ormai da settimane,, ma la conferma sembra essere giunta proprio durante queste giornate di festa. Chi sperava di poter vedere la show-girl e l'hair-stylist di nuovo insieme per festeggiare il Natale, ha visto sfumare il suo desiderio. Infatti, lo scorso 25 dicembre Belen ha festeggiato con amici e parenti, ma del padre della piccola Luan neanche l'ombra. Nella giornata di ieri, poi, Belen ha raggiunto, sempre con amici e la sorella Cecilia con il fidanzato Ignazio Moser, una località di montagna.

In questa location molto suggestiva, l'argentina ha condiviso su Instagram uno scatto con la figlia con un messaggio relativo alla volontà di renderla libera. Il commento di Antonino non si è fatto attendere, ma Rodriguez non ha gradito, tanto da cancellare il post.

La reazione di Rodriguez al commento di Antonino

'Io ti renderò LIBERA', ha scritto Belen sotto una fotografia in cui compare lei con la piccola Luna Marì, postata sul suo profilo Instagram seguito da più di 10 milioni di follower. Questo accadeva nella giornata di ieri, ma oggi di questo post non vi è più traccia. Il motivo? La showgirl, secondo le voci che circolano sul web, non avrebbe gradito il commento di Antonino, che a questo punto può essere definito il suo ex compagno.

'La pubblicità dei Ringo', ha scritto lo spezzino, mantenendo un'aurea enigmatica visto che non è ben chiaro a cosa si riferisca. Sta di fatto che la show-girl argentina ha preferito cancellare la foto con relativo commento.

Ma non è tutto. Poco dopo, infatti, Belen ha deciso di postare alcuni scatti che ritraggono la piccola di appena 5 mesi, con un commento molto simile a quello del post cancellato.

'LIBERA', ha scritto la Rodriguez a lettere maiuscole. Insomma, pare proprio che il motivo di questo 'balletto' di foto sia legato alla volontà della bellissima argentina di far sparire dal suo profilo Instagram ogni traccia di Antonino. D'altra parte, il fatto che Belen e Spinalbese stiano trascorrendo lontani questi giorni di festa la dice lunga su quale evoluzione abbia avuto la loro storia.

Le feste di Belen con amici e parenti

D'latra parte, già l'assenza di Belen al fianco di Spinalbese nei giorni che questi ha dovuto passare in ospedale aveva reso chiaro l'allontanamento, ma adesso pare che tra i due si sia giunti al punto di non ritorno. Una possibilità di riconciliazione, ad oggi, appare lontana per non dire impossibile, ma Belen ha abituato i suoi fan ai colpi di scena per ciò che riguarda la sua vita sentimentale.

Frattanto, i diretti interessati mantengono il silenzio sulla questione tanto delicata, ma i dettagli portano verso un'unica direzione. Il tempo chiarirà tutti particolari, mentre Belen ha preferito allontanarsi da tutto per godersi i giorni di festa con gli affetti più cari.