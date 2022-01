Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino.

Ad alimentare questa notizia è stato nelle scorse ore il sito di Gossip e cronaca rosa Whoopsie, dove sono stati pubblicati gli scatti inediti che li ritraggono insieme sotto casa di lui. La showgirl argentina ha trascorso il weekend con il suo ex marito Stefano, la piccola Luna Marie (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese) e Santiago.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso la notte insieme

Gli scatti freschi di pubblicazione ritraggono Belen Rodriguez mentre sale nell'appartamento in quel di Milano del suo ex marito Stefano De Martino.

Arrivata venerdì, la donna se ne è andata soltanto la domenica sera. I due hanno dunque trascorso più di una notte nella stessa casa.

Gli scatti esclusivi ricostruiscono con una certa precisione la dinamica di come sono andate le cose. I fatti, risalenti a qualche giorno fa, sarebbero i seguenti: Belen ha cercato di arrivare a casa di Stefano anticipando i paparazzi. Poco dopo, Stefano è rientrato a casa insieme a Santiago, alla piccola Luna Marie e all'inseparabile amica di Belen, Patrizia Griffini. I fotografi sempre appostati sotto casa hanno poi visto uscire la showgirl argentina solo dopo due giorni.

Già alcune settimane fa, i due erano stati pizzicati insieme in aeroporto. Stefano era andato a prendere Belen Rodriguez al ritorno da una vacanza insieme ad una sua amica.

L'ex ballerino l'aveva poi riaccompagnata a casa.

La rottura con Antonino Spinalbese: 'Sono una mamma single'

Intanto, nelle scorse ore, la showgirl Argentina Belen Rodriguez ha confermato ufficialmente la fine della storia d'amore con l'hairstylist Antonino Spinalbese. Dialogando con suo figlio Santiago in una storia postata sul suo profilo Instagram, la donna ha detto di essere una mamma single.

I due che in estate sono diventati genitori della piccola Luna Marie si sarebbero dunque definitivamente detti addio. I motivi alla base della rottura non sono noti. Il venticinquenne per il momento non si è espresso, scegliendo di rimanere in silenzio. Da giorni però, i fans della coppia avevano intuito che qualcosa tra di loro non stesse andando bene.

Tra gli indizi che facevano pensare alla fine della storia, un loro freddo incontro avvenuto in un bar di Milano e le festività natalizie trascorse separati con le loro rispettive famiglie. Che dietro questa separazione ci sia il riavvicinamento con il suo ex marito Stefano De Martino? Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni da parte dei diretti interessati per scoprire come stanno davvero le cose.