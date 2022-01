Giovedì 13 gennaio è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione di Doc- Nelle tue mani. La serie, fin dal suo primo debutto avvenuto lo scorso anno, si è rivelata di successo. La trama, molto attinente con la situazione pandemica in corso in tutto il mondo, ha riscontrato subito il benestare dei telespettatori che hanno seguito le puntate con grande affetto. Durante la prima puntata della seconda stagione, i telespettatori sono rimasti colpiti dalla morte del dottor Lorenzo Lazzarini. Il personaggio è interpretato dall'attore Gianmarco Saurino, che proprio nelle ultime ore ha commentato quanto accaduto.

Gran parte del pubblico è infatti rimasto deluso da questo colpo di scena, assolutamente inaspettato.

Gianmarco Saurino sul personaggio di Lorenzo: 'Ci saranno altri flashback'

Durante la prima puntata di Doc- Nelle tue mani, nessuno si aspettava sicuramente di vedere la morte di Lorenzo per Covid, soprattutto dopo la scoperta della gravidanza di Giulia. L'attore ha di recente rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove affronta la tematica che riguarda l'uscita di scena del suo personaggio. Nel dettaglio, Saurino ha raccontato la morte di Lorenzo non è stata una scelta soltanto sua. L'attore ha rivelato di aver sentito il bisogno di dare una svolta alla sua carriera, dopo aver prestato il suo volto per tanti anni alle Serie TV.

Insieme alla casa di produzione Lux Vide, hanno così deciso quale potesse essere la maniera migliore per far uscire di scena il suo personaggio in Doc- Nelle tue mani.

Gianmarco ha inoltre spiegato che nelle prossime puntate sarà proprio affrontata l'inchiesta che riguarda la morte di Lorenzo e che per tale ragione i telespettatori potrebbero rivederlo ancora in scena.

L'attore ha infatti anticipato che ci saranno alcuni flashback che racconteranno tutto quello che è successo all'attore e il modo in cui ha fronteggiato il contagio dal virus.

Saurino commenta il suo addio a Doc: 'Un dramma quando un personaggio amato muore'

L'attore, nell'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato che la reazione avuta dai telespettatori alla sua uscita di scena gli ha fatto molto piacere.

La delusione avuta dai fan infatti, rispecchia quanto il personaggio era amato all'interno di Doc- Nelle tue mani. Gianmarco ha inoltre commentato la situazione dicendo che quando un personaggio che è molto amato all'interno di una serie muore, diventa un dramma. I telespettatori non vedono l'ora di assistere alla seconda puntata, che avverrà giovedì 20 gennaio, sempre su Rai 1. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena.