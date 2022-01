Cambio programmazione in arrivo sulle reti Mediaset per le prossime settimane del mese di gennaio 2022. Occhi puntati in primis sulla messa in onda di Caduta Libera: il quiz condotto da Gerry Scotti chiuderà i battenti sia in daytime che in prima serata.

Spazio poi al ritorno di Barbara d'Urso che, dopo un mese di assenza, tornerà in onda nel daytime di Canale 5.

Chiude Caduta Libera su Canale 5: come cambia la programmazione Mediaset a gennaio

Le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione Mediaset per il mese di gennaio rivelano che il quiz Caduta Libera saluterà il pubblico.

Sabato 8 gennaio andrà in onda l'ultima puntata della versione quotidiana del game condotto da Gerry Scotti, che tutti i giorni appassiona (anche in replica) una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori.

La trasmissione si fermerà anche in prime time, dove in queste ultime settimane è andato in onda il torneo speciale dei campionissimi.

Dopo svariati mesi di messa in onda su Canale 5, Caduta Libera chiuderà i battenti ed uscirà di scena dai palinsesti della rete ammiraglia Mediaset per lasciare spazio al ritorno di Avanti un altro.

Il ritorno di Paolo Bonolis: cambio programmazione Mediaset

Da domenica 9 gennaio, le redini del preserale torneranno nelle mani di Paolo Bonolis e Luca Laurenti per una nuova edizione del game show che andrà in onda tutti i giorni su Canale 5.

Il ritorno di Avanti un altro in daytime segnerà anche quello di Bonolis che, così, tornerà ad essere uno dei mattatori di Mediaset.

Il conduttore romano, infatti, a partire da domenica 16 gennaio sarà anche in prime time con un ciclo di puntate speciali di Avanti un altro pure di sera, dove a mettersi in gioco (per beneficenza) saranno dei personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica e della televisione italiana.

Sempre a partire da gennaio, oltre al ritorno di Paolo Bonolis su Canale 5 ci sarà anche quello di due conduttrici popolari e amate dal pubblico: Federica Panicucci e Barbara d'Urso.

Barbara d'Urso ritorna in Tv nel palinsesto Mediaset

Barbara d'Urso ritornerà alla guida di Pomeriggio 5, il talk show pomeridiano che conduce ormai da 14 anni.

In queste ultime settimane è stata Simona Branchetti a prendere in mano le redini della trasmissione, ma da lunedì 17 gennaio sarà di nuovo il turno della conduttrice napoletana.

Federica Panicucci, invece, dal 10 gennaio tornerà alla guida di Mattino 5 in coppia con Francesco Vecchi, reduce dal boom di ascolti della versione "natalizia" del programma mattutino che ha sempre battuto la concorrenza Rai.