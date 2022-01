Il Paradiso delle Signore 6 tornerà in onda dal 10 al 14 gennaio 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le trame di questi episodi rivelano che per Ezio arriverà il momento della resa dei conti finale circa il "segreto" che ha tenuto nascosto alla sua futura moglie Veronica. Occhi puntati anche sulle vicende di Ludovica che si ritroverà messa alle strette dalla sua mamma.

Ezio combattuto prima delle nozze: anticipazioni Il Paradiso 6 al 14 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 14 gennaio 2022, rivelano che Ezio apparirà combattuto sul da farsi in merito alla sua relazione passata con Gloria Moreau, che per il momento ha cercato di tenere nascosta alla sua futura sposa Veronica.

L'uomo non saprà se confessarle o meno di essersi sposato con Gloria diversi anni fa e, nel momento in cui deciderà di affrontare in prima persona la questione, si ritroverà a dover fare i conti con una brutta notizia che lo lascerà profondamente colpito.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Ezio scoprirà che Veronica sa già tutto sulla sua vita precedente con Moreau.

Ezio scopre che Veronica sa tutto su Gloria Moreau

La futura moglie, quindi, era già a conoscenza di questo segreto che, il futuro marito, le ha taciuto anche dopo averle chiesto ufficialmente di sposarlo.

Quale sarà la reazione di Veronica di fronte a questa amara verità e come reagirà la donna in vista delle imminenti nozze che ormai la attendono con Colombo?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 1.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 14 gennaio 2022, rivelano che Ludovica si ritroverà a fare i conti con le minacce di sua mamma Flavia.

Ludovica ricattata da sua mamma: anticipazioni Il Paradiso 6 al 14 gennaio

Quando la donna scoprirà la tresca clandestina che è in corso tra sua figlia e Marcello, non esiterà a metterla alle strette e a ricattarla.

Tutto ruoterà intorno a dei motivi strettamente economici che, tuttavia, spingeranno Ludovica a prendere una decisione del tutto inaspettata.

La ragazza, infatti, dimostrerà di non avere alcuna intenzione di scendere a compromessi con sua mamma per amore di Marcello. Ludovica lotterà con tutta se stessa per poter difendere il suo sentimento puro e incontaminato con il giovane Barbieri, che ha saputo rapirle il cuore.

Il ritorno di Dante Romagnoli al Paradiso delle signore

E poi ancora, gli spoiler dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 6 in programma nella settimana 10-14 gennaio, rivelano che Umberto scriverà una lettera a Flora per poter dissipare ogni dubbio sul giallo di Ravasi e, la reazione della ragazza, sarà a dir poco stupefacente e del tutto inaspettata.

Spazio anche il ritorno di Dante Romagnoli: dopo un lungo periodo di assenza, farà nuovamente irruzione all'interno del grande magazzino guidato e capitanato da Vittorio Conti.