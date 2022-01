Cambia la programmazione di Rai 1 dalle prossime settimane del mese di gennaio 2022. Le novità importanti riguarderanno la fascia della prima serata, dove si assisterà alla chiusura della seconda edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici.

Spazio poi al debutto di una nuova fiction che vedrà protagonista Serena Rossi.

Chiude The Voice Senior: cambio programmazione Rai gennaio 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di gennaio 2022, riguarderà in primis la messa in onda di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che continua ad appassionare il pubblico della prima serata di Rai 1.

Il prossimo venerdì 21 gennaio andrà in onda l'ultima puntata di questa seconda stagione di The Voice: la finalissima, trasmessa in diretta, permetterà al pubblico da casa di decretare il vincitore di questa stagione che si porterà a casa il montepremi messo in palio dalla produzione.

Si chiuderà così The Voice Senior che, in queste settimane di messa in onda, ha registrato una media di oltre 3,7 milioni di spettatori con uno share superiore al 18% in prime time. Numeri che confermano il gradimento degli spettatori verso questa trasmissione che, quasi sicuramente, tornerà in onda anche nel corso della prossima stagione televisiva della rete ammiraglia Rai.

Ritornano le fiction di domenica sera su Rai 1: cambio programmazione

Inoltre, il cambio programmazione Rai del mese di gennaio, riguarderà anche la serata della domenica. Dopo un mese a base di film, ecco che la rete ammiraglia tornerà a puntare sulle fiction in prima visione assoluta nella serata del dì di festa.

Si partirà il 16 gennaio con la messa in onda de La Sposa, la nuova serie tv in tre puntate che vede protagonista Serena Rossi, uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico della tv di Stato.

Debutta La Sposa con Serena Rossi in prime time su Rai 1

Dopo il successo di Mina Settembre (di cui sono in fase di preparazione le puntate della seconda stagione), Serena Rossi tornerà con questa nuova fiction che ha tutte le carte in tavola per conquistare gli spettatori della rete ammiraglia. Dal 16 gennaio, La Sposa dovrà vedersela contro il debutto di Avanti un altro pure di sera, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, che approderà anche nella fascia di prime time.

Sempre in prime time, da segnalare la conclusione della nuova edizione di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela che saluterà il pubblico il prossimo 18 gennaio con l'ultima puntata su Rai 1.

In primavera, però, Angela tornerà in prime time sulla rete ammiraglia con la nuova edizione di Ulisse - Il piacere della scoperta.