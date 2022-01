Sabato 15 gennaio ritorna l'appuntamento con C'è Posta per te 2022, il fortunato people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che sarà in onda come sempre dalle 21:30 circa su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti questa nuova puntata del programma, rivelano che tra gli ospiti presenti in studio ci sarà il divo turco Can Yaman, tra i volti più amati e seguiti del piccolo schermo.

Anticipazioni seconda puntata C'è posta per te 2022: arriva il divo turco Can

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la seconda puntata di C'è posta per te 2022 in programma questo sabato sera su Canale 5, rivelano che nello studio del people show più amato e seguito del piccolo schermo, ritornerà l'attore turco Can Yaman.

Una presenza decisamente molto attesa dagli spettatori e fan del programma, dato che da diverse settimane circolavano voci legate alla registrazione di questa nuova ospitata di Can per il programma Mediaset.

Questa, infatti, non è la prima volta che Can prende parte alla trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi e si mette in gioco per fare una sorpresa speciale ad un fan.

Il 15 gennaio l'attesissimo ritorno di Can Yaman nello studio di C'è posta per te 2022

Già in precedenti edizioni di C'è posta per te, Yaman aveva avuto modo di prendere parte alla trasmissione e di regalare emozioni speciali ad un fan.

La stessa cosa succederà questo sabato 15 gennaio, quando Can tornerà a mettere piede nello studio di C'è posta per te e c'è da scommettere che regalerà un nuovo boom di ascolti alla trasmissione.

Lo scorso sabato, C'è posta per te 2022 ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel, con una media di quasi sei milioni di fedelissimi spettatori e uno share che ha sfiorato il muro del 30% con picchi del 35%. La presenza di Can porterà la trasmissione a nuovi picchi di ascoltatori?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La verità di Can Yaman sul Festival di Sanremo 2022

In attesa di rivederlo nello studio di C'è posta per te per questa nuova ospitata dalla De Filippi, Can Yaman, in queste ore, ha risposto anche alle numerose richieste e ai rumors legati alla sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2022.

L'attore turco, sui social, ha ammesso di aver letto le varie notizie che lo riguardano e che lo danno in pole position tra i co-conduttori di questa nuova edizione della kermesse musicale condotta da Amadeus ma, al tempo stesso, ha ammesso di non saperne nulla.

Can, quindi, ha smentito le voci legate ad una sua possibile partecipazione (almeno fino a questo momento) al prossimo Festival di Sanremo, dato che ad oggi non gli sarebbe arrivato nessun invito dal direttore artistico Amadeus.