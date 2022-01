Questa sera, venerdì 21 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. In studio ad affiancarlo, come sempre, le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tante le cose che accadranno nel corso della diretta tra confronti, sorprese, ritorni e come sempre il televoto del pubblico. Una gradita sorpresa attende l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. Alex Belli ritornerà nella casa per un confronto e Manuel Bortuzzo annuncerà il suo ritiro dal reality dopo quattro mesi di permanenza.

Alex Belli: nuovo confronto con sua moglie Delia Duran e la sua 'amica speciale' Soleil Sorge

Dal comunicato ufficiale si legge che l'ex attore di Centovetrine Alex Belli farà ritorno nel loft di Cinecittà dove ha trascorso tre mesi della sua vita e dove ora c'è una convivenza forzata tra la moglie Delia Duran e "l'amica speciale" Soleil Sorge. I giorni trascorsi sono stati per i vipponi alquanto movimentati e turbolenti. In casa, non si è potuto fare a meno di parlare del presunto triangolo Delia-Alex-Soleil. Con chi si confronterà Alex? Non resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprirlo. Intanto, non bisogna dimenticare il televoto che vede scontrarsi: Valeria Marini e Giacomo Urtis, Federica Calemme, Jessica Selassiè e Davide Silvestri.

Chi lascerà la casa più spiata d'Italia?

Una sorpresa per Manila Nazzaro da parte del suo compagno, Manuel va via

Questa sera, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro riceverà una sorpresa speciale. Il suo compagno Lorenzo Amoruso ritornerà nella casa a farle visita. I due, che sono sempre più innamorati, hanno condiviso il grande dolore per la perdita del loro primo figlio e non hanno nascosto il desiderio di voler un giorno diventare genitori.

Nel corso della puntata di questa sera si tornerà poi a parlare dello scontro avuto tra Jessica e Sophie. La sorella di Lulù ci è rimasta malissimo per le parole pronunciate dalla madre dell'ex tronista di Uomini e Donne. Sembra dunque che il loro rapporto di amicizia sia stato messo a dura prova. Jessica non ha mai nascosto il suo interesse per Alessandro Basciano e non ne ha fatto mistero neanche con la sua amica Sophie Codegoni.

Il suo compagno però è stato ritenuto falso dalla mamma della ragazza che ha detto a Jessica di vergognarsi e di smetterla di parlare sempre alle spalle. Questa sera poi, il nuotatore Manuel Bortuzzo annuncerà la sua decisione di voler abbandonare il Grande Fratello Vip. La notizia era nell'aria da tempo.