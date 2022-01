Tra le storie raccontate a C'è posta per te di sabato 8 gennaio vi è quella di Armonia, una donna che dopo 23 anni di matrimonio ha scelto di chiudere con suo marito e di intraprendere una relazione con un altro uomo, più giovane. Una scelta che non è mai stata perdonata alla donna, soprattutto dai suoi figli, i quali da quel momento in poi hanno smesso di parlarle. Per questo motivo Armonia ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi e visibilmente provata da questa situazione, si è sentita male tanto che la conduttrice è dovuta intervenire in prima persona.

Armonia rifiutata dai figli a C'è posta per te

Nel dettaglio, durante la prima puntata di C'è Posta per te 2022, Armonia ha mandato a chiamare i suoi due figli Damiano e Andrea, per chiedere loro di riprendere in mano le redini del loro rapporto e in questo modo ricucire lo strappo che va avanti ormai da ben 10 anni.

La donna, fin dal primo momento in cui è entrata in studio, è apparsa visibilmente provata da questa situazione, tanto da ammettere di sentirsi male e chiedendo a De Filippi di stare accanto e di aiutarla in questo momento così delicato e difficile.

Il motivo dell'astio dei suoi figli, ha a che fare col fatto che Armonia ha scelto di chiudere il suo matrimonio per lasciare spazio alla relazione con un uomo più giovane di lei.

Damiano e Andrea contro la mamma: lei si sente male a C'è posta

Una storia che ancora oggi va avanti, anche se i suoi figli non l'hanno mai perdonata, al punto da toglierle il saluto, la parole e chiudere così ogni tipo di rapporto con la madre.

Ebbene, nel momento in cui Damiano e Andrea hanno scoperto che dall'altra parte della busta a C'è posta per te c'era la loro mamma, non hanno esitato a ribadire il loro pensiero di chiusura verso la donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Ha scelto lui e allora stia dov'è", ha dichiarato uno dei figli di Armonia nello studio di Maria De Filippi, aggiungendo che in paese circolerebbero delle voci poco edificanti su questo uomo che adesso sta con sua mamma, motivo per il quale i figli non vogliono averci nulla a che fare.

"Io ora non voglio più bene a mia madre, ci ha fatto soffrire.

Per me puoi chiudere la busta", sono state le parole fredde e spietate di Damiano.

Maria De Filippi manda via i figli di Armonia da C'è posta per te

Insomma Armonia, in lacrime e disperata, ha dovuto fare i conti con il rifiuto categorico dei suoi figli anche a C'è posta per te.

La donna, in seguito a questa situazione, si è sentita male e Maria De Filippi è intervenuta in prima persona. La conduttrice ha chiesto al suo staff di portare dell'acqua in studio per Armonia, dopodiché ha mandato via i figli che ormai avevano rifiutato la mamma.

"Forse è meglio se voi uscite, perché la mamma non sta bene", ha esclamato De Filippi che ha mandato via i due ragazzi e le loro compagne da C'è posta per te.