Sabato 8 gennaio in prima serata su Canale 5, partirà la nuova edizione di C'è Posta per te. Un appuntamento molto atteso dai fan di Maria De Filippi che, per l'occasione, ha chiamato due star d'eccezione. Tra gli ospiti del primo appuntamento infatti, ci saranno Paolo Bonolis e l'attore turco Can Yaman, i quali interverranno per fare una sorpresa al destinatario della posta.

C'è posta per te torna sabato 8 gennaio in prima serata su Canale 5

C'è Posta per Te è pronta a tornare sugli schermi di Canale 5 a partire da sabato 8 gennaio. Da diverse settimane i promo trasmessi dalle reti Mediaset ne hanno dato l'annuncio e il pubblico non vede l'ora di scoprire quali saranno le nuove storie raccontate in studio da Maria De Filippi.

Anche quest'anno la formula rimane invariata, coi "postini", che di volta in volta consegneranno l'invito ai destinatari delle buste.

Le puntate previste dovrebbero essere nove, quindi, salvo cambiamenti, il programma dovrebbe tenere compagnia al pubblico fino a marzo inoltrato. Dovrebbe esserci una pausa solo a inizio febbraio, in concomitanza con la serata finale del Festival di Sanremo.

Paolo Bonolis e Can Yaman ospiti della prima puntata

Come nelle edizioni precedenti, anche quest'anno a C'è Posta Per Te, interverranno degli ospiti d'eccezione: personaggi noti del mondo dello spettacolo o dello sport, pronti a regalare un sorriso al destinatario della posta.

Nel corso della prima puntata, Maria De Filippi ha deciso di chiamare due ospiti: Paolo Bonolis e Can Yaman. Per l'attore turco si tratta di un ritorno nel salotto di "Queen Mary", visto che è già stato ospite per due volte.

Dopo la fine della chiacchierata storia con Diletta Leotta, Can Yaman riapparirà dunque in Tv, per la gioia delle sue tantissime fan.

Non è dato sapere in quali storie saranno coinvolti Bonolis e Can Yaman e, pertanto, non resta che attendere la messa in onda della puntata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

C'é posta per te, come rivedere la puntata dell'8 gennaio

Sul sito Mediaset Infinity sarà poi possibile recuperare la puntata dell'8 gennaio, così come anche le puntate della passata edizione, nonché le clip con i momenti più belli. Mediaset Infinity è una piattaforma del tutto gratuita e per accedervi basterà inserire una password e una mail valida.

Non vi è nessun abbonamento o costo mensile.

Un altro modo per rivedere la puntata di C'è Posta per te è quello di collegarsi al sito Witty Tv, dove i telespettatori troveranno anche molti altri contenuti riguardanti altri programmi di Maria De Filippi, come Uomini e donne o Amici.