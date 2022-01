Torna l'appuntamento con C'è Posta per te, il people show dei sentimenti di Maria De Filippi che sarà in onda anche questo sabato 29 gennaio in prime time su Canale 5. Tra gli ospiti che saranno presenti in studio spicca il nome di Marco Bocci, uno dei volti più apprezzati della fiction italiana.

Per Bocci, però, non si tratta della prima ospitata nel programma del sabato sera di Maria De Filippi e, proprio per questo motivo, in tanti hanno puntato il dito contro la trasmissione, polemizzando sul fatto che inviterebbero sempre gli stessi personaggi famosi.

Anticipazioni C'è posta per te del 29 gennaio: torna ospite Marco Bocci

Nel dettaglio, le anticipazioni su C'è posta per te 2022 rivelano che questo sabato 29 gennaio, in trasmissione da Maria De Filippi arriverà l'attore Marco Bocci.

Per lui non è affatto la prima volta che prende parte al people show del sabato sera di Canale 5, dato che negli anni precedenti ha avuto modo di partecipare in diverse occasioni.

Bocci ha preso parte più volte al programma assieme alla sua amica e collega Giulia Michelini, con la quale ha condiviso la fortunatissima esperienza sul set della fiction "Squadra Antimafia - Palermo oggi". In un'altra edizione del programma, invece, ha partecipato assieme a sua moglie Laura Chiatti.

I fan critici con Maria De Filippi per l'ospitata di Marco Bocci

Insomma Bocci non è certamente uno di quegli ospiti inediti che si affaccia alla corte di Maria De Filippi a C'è posta per te e, proprio per questo motivo, sui social non sono mancate le critiche da parte dei fan.

"Sempre gli stessi ospiti, anche lui presente quest'anno", ha scritto uno spettatore social del programma di Canale 5.

"Ogni anno sempre gli stessi ospiti. Che noia", scrive ancora un altro fan di C'è posta per te non entusiasta del ritorno in studio di Marco Bocci per una sorpresa vip.

"Come mai non hanno invitato ancora Emma, Alessandra o Giulia Michelini?", si è chiesto ironicamente un altro spettatore, alludendo al fatto che mancherebbero ancora questi ospiti per chiudere il cerchio degli ospiti che si ripetono ogni anno.

Maria De Filippi stravince la gara del sabato sera con C'è posta per te

Al tempo stesso, però, va detto che c'è anche una vasta fetta di spettatori e fan di C'è posta per te che, nonostante l'ennesimo passaggio in studio di Marco Bocci, si dicono contenti del suo ritorno in video come ospite del programma Mediaset che continua a viaggiare su ottimi risultati d'ascolto.

In queste prime settimane di programmazione del 2022, C'è posta per te si è confermato leader indiscusso della fascia del sabato sera di Canale 5, con una media di oltre cinque milioni e mezzo di fedelissimi a settimana, battendo sempre la concorrenza di Tali e Quali, condotto da Carlo Conti.