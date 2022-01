C'è posta per te torna in onda questo sabato 22 gennaio in prime time su Canale 5. Tra gli ospiti della terza puntata del people show di Maria De Filippi, ci sarà anche Luca Argentero, l'attore protagonista della fiction dei record Doc - Nelle tue mani 2. L'annuncio della presenza di Argentero tra gli ospiti della trasmissione, però, non ha entusiasmato una fetta di spettatori social che si sono cimentati in dure critiche rivolte alla padrona di casa, Maria De Filippi.

Luca Argentero torna a C'è posta per te 2022

Nel dettaglio, in questi primi due appuntamenti di C'è Posta per te 2022 trasmessi su Canale 5, tra gli ospiti sono arrivati Can Yaman, Stefano De Martino e Paolo Bonolis.

Trattasi di ospiti che, in passato, hanno avuto già modo di prendere parte alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, anche in più edizioni diverse.

Ecco perché, alla luce dell'annuncio di Luca Argentero come ospite della terza puntata, anche lui già visto più volte in passato nel salotto televisivo della De Filippi, i fan si sono scatenati.

Sui profili social di C'è posta per te, non tutti gli spettatori e fan della trasmissione di Canale 5 hanno fatto i "salti di gioia" per il ritorno dell'attore, puntando il dito contro la scelta degli ospiti fatta da Maria De Filippi.

I fan di C'è posta per te critici per la scelta degli ospiti di Maria De Filippi

"Ancora lui, che noia. Uffa", ha scritto un fan social della trasmissione nel momento in cui ha scoperto che ci sarebbe stato Luca Argentero nella terza puntata del people show.

"Ma sempre gli stessi ospiti", hanno scritto invece altri utenti social di C'è posta per te, lamentandosi del fatto che ormai ci sarebbero sempre gli stessi ospiti nel parterre della trasmissione di Canale 5.

"Poi sarà il turno di Luciana Littizzetto", ha scritto ancora un altro commentatore web della trasmissione, alludendo al fatto che nelle prossime puntate di questa edizione, sicuramente non mancherà la presenza della comica torinese, anche lei diventata uno dei volti fissi della trasmissione.

De Filippi leader indiscussa degli ascolti

Insomma sembrerebbe che la scelta ospiti di questa edizione di C'è posta per te 2022 non starebbe entusiasmando il pubblico, il quale chiede alla De Filippi di puntare su volti inediti. Saranno accontentati?

In attesa di scoprire chi saranno i futuri ospiti vip del programma, in queste prime due settimane di messa in onda su Canale 5, C'è posta per te ha sbancato gli ascolti del sabato sera.

La trasmissione ha conquistato una media di oltre 5,7 milioni di spettatori raggiungendo picchi di share del 45% durante la messa in onda, come è stato nel caso dell'ospitata di Can Yaman.