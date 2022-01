La frittata è fatta nelle puntate italiane di Beautiful. Steffy e Liam hanno passato la notte insieme, dopo che Spencer ha creduto di vedere la moglie baciare Thomas. Un equivoco che porterà grande scompiglio nelle trame, come svelano le nuove anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5. Ebbene sì, perché Steffy scoprirà di aspettare un bambino e non saprà chi sia il padre. Quando Hope e Finn lo verranno a sapere, si sentiranno traditi dai rispettivi partner e vorranno a tutti i costi sapere la verità: di chi è il bambino che aspetta la giovane Forrester?

A dispetto di ogni previsione, Thomas sembrerà guarito dalla sua ossessione e così spingerà Hope a perdonare Liam. La situazione però, sfuggirà di mano a tutti.

Thomas vuole la felicità di Hope: anticipazioni Beautiful

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Beautiful segnalano che Thomas, dopo l'operazione, sembrerà essere guarito dalla sua ossessione per Hope o almeno questo è quello che vorrà far credere. Per riuscire nel suo intento dirà a Hope di non essere più interessato a lei, spingendola a tornare con Liam e a perdonarlo per il tradimento.

C'è però un particolare di non poco tempo: Steffy è incinta e non sa chi sia il padre. Hope ricorderà a Thomas che Liam sapeva benissimo cosa stava facendo e poteva immaginare che avrebbe potuto distruggere la loro famiglia, ma lo ha fatto lo stesso.

Thomas proverà a convincere Hope a tornare comunque con Liam, dato che la ama. Uno strano comportamento che nasconderà ben altre intenzioni, coma avranno modo di vedere i telespettatori nelle prossime puntate.

Steffy implora il perdono di Finn

Alla Forrester Creations, Finn sarà intenzionato a capire che cosa voglia fare Steffy, ora che ha scoperto di aspettare un bambino: il bel dottorino pretende chiarezza.

Steffy implorerà il suo perdono, giurandogli di voler stare con lui per tutta la vita, accada quel che accada. Finn, dopo un'iniziale titubanza, la sorprenderà assicurandole di starle accanto anche qualora si scoprisse che il bambino sia di Liam. Parole che commuoveranno la disperata Steffy.

Liam confessa la verità a Wyatt: anticipazioni Beautiful

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Liam confesserà a Wyatt che Steffy è incinta.

Una rivelazione che lascerà senza parole Wyatt, preoccupato per il futuro del suo fratellastro. Liam non nasconderà la sua preoccupazione, ma si dirà pronto a stare vicino a Steffy una volta che i risultati del test di paternità verranno resi noti. Attenzione a Thomas che, continuando con il suo piano volto a depistare le sue vere intenzioni nei confronti di Hope, scombinerà completamente le carte in tavola.