Maria De Filippi è un fiume in piena nella quarta puntata di C'è Posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5 che torna in onda il 29 gennaio.

Al centro di questo nuovo appuntamento ci saranno le vicende di due figlie che scriveranno alla trasmissione per recuperare il rapporto con il loro papà che le ha rifiutate. La tensione in studio sarà alle stelle, al punto che Maria apparirà furiosa verso questo padre e non si farà problemi a bacchettarlo in trasmissione, tra gli applausi del pubblico.

Un padre rifiuta le figlie a C'è posta per te: loro chiedono aiuto a Maria in lacrime

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di C'è posta per te di questo sabato sera, rivelano che sarà raccontata la storia di due figlie che chiederanno aiuto alla redazione di Maria per recuperare il rapporto con il padre.

L'uomo, dopo averle rifiutate, apparirà ostile nei confronti delle due figlie che in lacrime chiederanno di poter riallacciare il rapporto con l'uomo.

Immediata la reazione di Maria De Filippi che, dopo aver fatto un sunto della situazione che si sta consumando in studio a C'è posta per te, apparirà decisamente furiosa nei confronti di questo padre.

La conduttrice Maria De Filippi sbotta con il padre che rifiuta le figlie

"Tommaso è un padre cattivo, se ne frega di me e se ne è sempre fregato. Però ci piango, vuol dire che quello che ha fatto Tommaso mi è rimasto", ha sbottato Maria che parlando con questo padre ha tentato di esplicare il pensiero delle figlie che dall'altra parte della busta chiedevano di riprendere in mano le redini di questo rapporto.

"Puoi capire che se ci piangono è perché gli manchi e forse dimenticare che non hanno detto a me, che non sono la Madonna, tutta la verità? Ma chi se ne frega", ha sbottato Maria nei confronti dell'uomo tra gli applausi del pubblico presente in studio a C'è posta per te.

Maria De Filippi si conferma leader del sabato sera con C'è posta per te

Insomma una quarta puntata che si preannuncia densa di colpi di scena e di emozioni quella di C'è posta per te che andrà in onda questo sabato sera nel prime time di Canale 5, dove la conduttrice cercherà di fare il possibile per arrivare ad un esito positivo della storia raccontata.

Tra le storie che saranno raccontate anche quella di un anziano e arzillo signore che cercherà la sua anima gemella nel programma di Maria De Filippi.

Ospiti vip di questo quarto appuntamento l'attore Marco Bocci e il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini.

Intanto C'è posta per te conferma la sua leadership indiscussa sulla fascia del pubblico di prime time con una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori e uno share che sfiora anche il 30% di share e picchi di oltre il 40% sul pubblico attivo