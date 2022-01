Tante novità si susseguiranno nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmesse dal 7 all'11 febbraio su Rai 1.

Gli spoiler della soap opera rivelano che Ferdinando di Torrebruna rimarrà affascinato da Ludovica Brancia. Flora Ravasi, invece, prenderà le difese di Adelaide in questura.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 7 febbraio: Ferdinando affascinato da Ludovica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio evidenziano che la lettera minatoria di Gemma avrà un effetto boomerang, poiché non farà altro che avvicinare Gloria ad Ezio.

Veronica sarà in ansia per il riavvicinamento tra la capo-commessa e suo marito. Un comportamento comprensibile, visto che Zanatta dovrebbe sposarsi con Colombo.

Al circolo giungerà Ferdinando di Torrebruna. Fiorenza e Dante già conoscono il facoltoso uomo d'affari, giunto a Milano dopo la perdita prematura di sua moglie. Il nuovo arrivato comincerà a fare le prime conoscenze al club, e resterà particolarmente affascinato da Ludovica.

Dante vuole il grande magazzino di Vittorio e Umberto

Negli episodi del 7-11 febbraio de Il Paradiso, l'affare tra gli americani e gli italiani sfumerà. Dante però sarà pronto a tutto pur di sottrarre il grande magazzino a Vittorio e Umberto. Romagnoli e Fiorenza proporranno a Ferdinando di entrare in affari con loro.

Torrebruna accetterà la proposta a patto che Ludovica sia tra i suoi nuovi soci in affari.

Tina, nel frattempo, scoprirà di non essere stata scelta per cantare nel musicarello di Brivio. Salvatore apprenderà che la proposta d'acquisto della casa è stata accettata, sebbene Anna si senta in colpa per non avergli ancora detto la verità su sua figlia Irene.

Flora depone a favore di Adelaide in questura

La scomparsa di Adelaide desterà una certa preoccupazione. Umberto, a questo punto, sarà costretto a dare una spiegazione alla polizia sull'assenza della cognata. Il commendatore rivelerà a Marco cosa si nasconde dietro la partenza della contessa. A tal proposito, il giornalista si dimostrerà molto scaltro, e deciderà di aiutare sua zia sul caso Achille Ravasi.

Per questo motivo, il giovane avrà intenzione di chiedere l'aiuto di Flora.

La stilista del grande magazzino accetterà di deporre a favore della famiglia Guarnieri in questura. In questo modo, la giovane Ravasi denigrerà l'immagine di suo padre Achille. Flora dunque si presenterà dinanzi agli inquirenti per alleggerire la posizione di Adelaide, accusata dell'omicidio del marito durante il viaggio di nozze in America.