È un successo inarrestabile quello della band musicale Maneskin. Da quando hanno trionfato nella prestigiosa kermesse del Festival di Sanremo con il brano dal titolo: "Zitti e Buoni", hanno scalato le classifiche mondiali. Ai primi posti anche in America, hanno trionfato agli MTV Ema 2021 e hanno aperto il concerto dei Rolling Stones ricevendo sul palco i ringraziamenti di Mick Jagger. A far parlare di sé in queste ore per questioni non inerenti alla sfera musicale, ma a quella sentimentale, è il frontman Damiano David. Il leader dei Maneskin pare sarebbe in crisi con la sua fidanzata Giorgia Soleri.

Giorgia Soleri e Damiano David: crisi dopo la convivenza

In occasione del compleanno di Giorgia Soleri, Damiano David che è restio a condividere sui social momenti della sua vita privata ha postato uno scatto che lo ritrae insieme alla sua ragazza. I due abbigliati elegantemente si preparavano a festeggiare. La foto ha mandato i fans della coppia in visibilio. Le cose tra di loro però pare che non vadano più così bene. A lanciare questa notizia è stato Dagospia. Sul sito si legge a tal proposito: "Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi". E poi ancora: "Sì dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei danneggerebbero la carriera del gruppo".

Pare che alcune affermazioni di Giorgia Soleri non siano state apprezzate. Le cose staranno davvero così? Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprirlo.

Le scuse di Giorgia Soleri per alcuni post pubblicati in passato

Nelle scorse ore, Giorgia Soleri è finita al centro di una bufera mediatica che l'ha letteralmente travolta.

La giovane è stata aspramente criticata dagli utenti di tutto il mondo. Il motivo di tale accanimento nei suoi confronti? Alcuni post pubblicati 6 anni fa sul suo profilo Twitter e ripescati dai followers. Le frasi in essi contenute sono state giudicate alquanto razziste. La modella ha rotto il silenzio pubblicando alcune storie su Instagram in cui ha chiesto scusa.

La fidanzata di Damiano David ha dichiarato: "Ho fatto un errore enorme, me ne vergogno". Giorgia ha affermato di non volersi nascondere e di prendersi la responsabilità di ciò che ha detto e ha fatto. La modella si è detta molto dispiaciuta e ha dichiarato che non deve diventare una gara a chi trova e condivide lo screen più velocemente. Poi ancora, si è scusata con coloro che ha ferito per gli errori fatti da: "Giovane, ignorante e privilegiata". Giorgia Soleri ha infine concluso: "Non sono più la persona che ha scritto quelle cose". Le sue scuse basteranno a placare le polemiche?